開奧迪衝撞警局下場出爐！男子連夜送醫「不須強制就醫」今返家

▲民眾駕車中撞台北文山一分局。（圖／民眾提供）

記者張君豪／台北報導

台北市文山區13日上午發生一起洪姓民眾駕駛名貴奧迪轎車衝撞文山一警分局、造成10多輛警用汽機車毀損意外，據傳，洪男因不滿低收入戶身分被取消，咆嘯社會局遭警方到場制止，疑因此懷恨在心駕車衝撞，應訊時他辯稱有精神病史幻聽，且因吃藥精神狀況不佳，警方13日連夜將他送往榮民總醫院進行精神鑑定評估後，醫師認為不需強制治療，檢察官14日中午指示交付給其家屬帶回看管。

▲民眾駕車中撞台北文山一分局。（圖／民眾提供）

設籍文山區的洪姓男子（46歲）13日上午駕駛藍色奧迪汽車衝撞文山一警分局，不僅撞毀10多輛警用機車，接著駕車從警分局後門闖入撞毀兩輛警用巡邏車，所幸分局內警網聞訊立即衝出將他制伏逮捕，並依妨害公務、毀損等罪嫌移送台北地檢署。

洪男落網辯稱自己有精神病史、曾有幻聽紀錄並需要服藥治療，檢警向台北市松德院區查詢，卻發現洪男沒有相關就醫紀錄，後來直到13日深夜經警方聯絡洪家人探知，他是在台北市榮民總醫院就醫。

警方連夜將他送往榮總強制治療，歷經大半夜的身心評估，主治醫師認定他不需戒護強制就醫，僅需定期服藥治療。加上洪男到案已滿24小時，檢察官14日中午裁定轄區文山一警方將他責付給家人帶回照料看管。

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