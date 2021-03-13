奧迪衝警局毀15車　為何硬撞：肇事男變「靜音模式」警通知母來勸

記者邱中岳／台北報導

1名男子在13日清晨時分，開著奧迪轎車衝進文山一分局停車場，撞了15部警用汽機車後停下，該名男子雖然無明顯外傷，但仍送往醫院觀察，但該名男子目前仍不願說明原因，警方恐將通知男子母親到場，希望母親能勸兒子說明狀況。

警方調查，45歲的洪姓男子，在13日清晨6時許，開著藍色的轎車衝進文山一分局停車場，當場撞毀多台警用汽機車後停下，警員聞聲趕緊前往停車場查看，並將坐在車上的男子帶下車後通知警消。

▲男子開車衝進文山一分局停車場，但面對警方詢問完全不發一語。（圖／記者邱中岳翻攝）

洪姓男子雖然沒有明顯外傷，但是警方為求謹慎仍將男子送往醫院觀察，男子也配合施作酒測，酒測值為0，警方在車上也沒有發現違禁物品，但面對警方詢問，洪姓男子也不願意多做說明。

▲1名男子開著奧迪轎車衝進文山一分局停車場，撞了15台警用汽機車後停下。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，目前洪姓男子恐已觸犯公共危險、毀損公物罪嫌，目前也將通知洪男母親到場，希望能夠透過洪男母親勸說，讓洪姓男子能夠說出為何衝進文山一分局停車場。

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