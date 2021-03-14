嘉義縣太保埤鄉老人食堂揭牌 　每周五提供長輩午餐

▲嘉義縣第73個老人食堂 太保埤鄉村食堂揭牌。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



「作伙吃，有厝味」嘉義縣第73個老人食堂─埤鄉老人食堂，在縣政府經費補助、公所及社區幹部努力下，由縣長翁章梁及縣議員賴瓊如、黃榮俊、楊秀琴、詹琬蓁及各民意代表共同揭牌啟用；用餐時間志工們幫忙端菜出爐，翁章梁也親自為長輩們打菜添飯。

▲嘉義縣太保埤鄉村食堂揭牌，翁章梁親自幫民眾盛菜。（圖／嘉義縣政府提供）

太保市共有18個村里社區，已有開辦7個關懷據點，埤鄉是太保市第7個老人食堂，嘉義縣政府從108年度開始，老人食堂食材補助人數從原來50人，提高為100人，期盼更多長輩參加共食服務。

截至109年底，嘉義縣老年人口已超過10萬人，比例20.17%，已經達到超高齡社會，許多村里、社區的老年人數多，為鼓勵老人家走到戶外，增加社會互動機會與生活空間，在理事長與社區幹部努力下，加上縣府補助的廚房設備及食材，共同關懷社區長輩；埤鄉老人食堂每周五提供午餐，約41位長輩來到食堂用餐。

▲嘉義縣太保埤鄉村食堂揭牌，志工幫忙盛菜湯。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁分享，老人食堂不只是吃一頓飯，還兼具很多意義，能鼓勵長輩走出家門，走到戶外，參與社區活動，大家一起煮飯、聊天、作運動，凝聚社區的力量，用在地力量與資源，照顧長輩；除了靠政府計畫補助外，沒有背後一群熱心的社區志工也很難成功，他也親自肯定並大力感謝志工願意付出心力讓社區更好。

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