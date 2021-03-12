他捕獲「3公斤大魚」豪氣請全村　吃完一秒掉地獄：百萬美金沒了

▲男子捕獲大魚。（圖／翻攝自推特）

記者蔡儀潔／綜合報導

奈及利亞一名男子近期捕獲一條3公尺大魚，興奮的他立刻將其煮成菜餚宴請全村。當照片被分享到網路後，男子這才知道自己抓到的魚竟然價值高達千萬，然而已經變成腹中食物，令他扼腕不已。

綜合外電報導，該名男子8日上午在安多尼（Andoni）地區，捕獲一條嘴巴又尖又長的大魚，需要好幾個人一起才能搬動。由於第一次抓到這麼大的魚，男子又驚喜又興奮，於是決定辦一場宴會，將大魚做成美味菜餚，分給全村的人一起享用，還拍照留念。

照片上傳網路後引發熱議，這時有網友指出，其實男子捕到的是一條大西洋藍槍魚（The Atlantic blue marlin），屬於次級保育類動物，因肉質含有高脂肪，所以有很高的商業價值。

過去曾有美國人在釣魚比賽中捕到一條，最後拿到了多達260萬美元（約新台幣7300萬元），雖然這筆錢也包含了獎金，魚的實際價格並沒有那麼高昂，但至少也值近百萬美元。

消息傳出後，網友紛紛笑該名男子錯過暴富機會，「如果他知道這條大魚值這麼多錢，他們肯定不會吃掉」、「這些村名也太有趣了」。