挽救感情！情侶用鐵鍊「銬在一起」3個月　終極黏TT現況曝光

記者吳美依／編譯

烏克蘭一對情侶總是分分合合、藕斷絲連，某次瀕臨分手時，男方提議用鐵鍊把彼此銬在一起3個月，挽救感情。他們情人節起展開「實驗」，目前已經維持1個月左右，對於無時無刻黏在一起的生活適應良好，雖然偶爾還是吵架，但仍願意繼續努力。

《路透社》報導，33歲汽車業務員亞歷山大（Alexandr Kudlay）和28歲美容師維多莉亞（Viktoria Pustovitova）在米達列斯（Kharkiv）同居。他們如今沒有任何私人空間，一起抽菸、上網、換衣服、刷牙洗臉、去超市購物，其中一人洗澡或上廁所時，另一人必須站在外面等待，並將上銬那隻手伸入廁所或浴室。

▲亞歷山大和維多莉亞如今做什麼事情都在一起。（圖／路透）



亞歷山大表示，他們以前每1、2周就分手一次，「維多莉亞又一次在吵架時說我們必須分手，我回應，『那我就要把妳綁在我身上』。」維多莉亞一開始立刻拒絕，甚至氣到掛電話，但最終改變心意，答應再次嘗試，挽救感情，「這對我而言是個有趣經驗，為生活帶來全新、從未體驗過的情緒。我愛他，所以我決定這麼做」。

▲亞歷山大和維多莉亞有時還是會吵架，但仍願意繼續嘗試。（圖／路透）



亞歷山大說，雖然一開始非常不舒服、不方便，但「隨著時間一天天過去，我們越來越習慣，這件事也變得更加容易」。他表示，2人都找到了全新的磨合方式，「我們開始鬼打牆或無法互相理解時，就會停止交談，而不是收拾東西走人」。

這對情侶在Instagram上記錄生活，不斷強調互相理解與尊重的重要性，甚至上了脫口秀節目。網友的反應從讚美、懷疑和好奇都有，一些人誇獎他們是「可愛的情侶」，也有人無法理解，「有人可以跟我解釋為什麼要這麼做嗎？」

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