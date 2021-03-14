大陸木材不能買！專家提醒恐「帶蟲」進來　最高罰15萬

▲光肩星天牛。（圖／農委會提供，下同）



記者許展溢／台北報導

大部分人都以為只有豬肉製品不能從大陸帶入境，防檢局表示，其實大陸的「原木樁、隔熱墊」也不行，因為大陸是光肩星天牛的疫區，隨便買木頭回來可能會把蟲蟲也一起送進來，且除了可能被罰最高15萬元外，也會有刑事責任。

防檢局說明，輸入境外的植物產品必須要來自台灣認可的國家、地區，開立符合我國法規的官方檢疫證明書，同時要主動申報並通過檢疫程序，因此買東西之前，一定要確認出貨地點是不是在境外，只要擅自從大陸輸入木材，除了罰款還會有刑事責任。

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▲▼光肩星天牛幼蟲寄生於健康的植株上。



農委會表示，光肩星天牛幼蟲寄生於健康的植株上，從樹幹基部開始，直到直徑為40.0 mm 的末梢枝幹皆可見其寄生，在寄生處樹木的外部膨脹流出樹液、木屑及蟲糞，樹木的內部則形成穿鑿的孔道，造成流脂、缺邊、疤節、空心、枯梢木材 腐朽，成蟲啃食嫩枝梢和葉片，造成梢頭枯死之癥狀。

防檢局提醒，木製品厚度超過0.6公分，且沒有經過高溫膠合、染色、上漆或其他防腐處理，都不能從國外買。另外，防檢局提到，東南亞名產乾雞肉絲也不能買，因為年前就在邊境查到好幾件乾雞肉絲，以往常去東南亞旅遊的朋友們會覺得很眼熟，但從國外購入禽肉類產品就是不行。

防檢局表示，主要越南是高病原性禽流感和新城病的疫區，違規輸入雞肉、雞蛋、鴨蛋、烤鴨等相關禽肉類產品，同樣不但會罰款，還可能會有刑事責任。