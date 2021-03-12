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燒夫前空姐「雙面人生」起底！瞞家暴令放閃：靈魂伴侶可遇不可求

記者黃翊婷／綜合報導

李姓前空姐日前在臉書「爆料公社」PO文指控婆婆咬人，11日清晨6時許卻在家中提油燒夫，夫妻倆因嚴重灼傷雙雙送醫搶救。據了解，李女與夫家相互通報過家暴，最後一次是在2月4日，但她在保護令核發當日（9日）又於臉書PO文曬恩愛，稱楊姓丈夫不是媽寶，「我們兩個真的是彼此的靈魂伴侶，可遇不可求」，結果35個小時之後就發生縱火燒夫案。

前空姐提油燒夫。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

▲李女經常PO出與寵物鳥的合照。（圖／翻攝自Facebook／當事人，下同）

這起事故發生在11日清晨6時許，家住台中豐原的李女疑似與楊姓丈夫發生爭執，2人大吵一架後，李女竟提油縱火燒夫，導致楊男全身80％的二度燒燙傷，而她自己也受到50％燒燙傷，雙雙被送進醫院搶救。但李女公公向媒體表示，媳婦事後還打電話回來要求幫忙餵養寵物鳥，完全不關心兒子的傷勢，讓他難以接受。

據了解，李女與楊男是在鸚鵡社團認識，兩人都很喜歡小鳥，交往5個月便閃電結婚，結婚2個月之後就傳出家暴。李女與夫家前後一共通報過5次家暴，她與丈夫、公婆都互相通報過，第一次是在去年7月，也就是兩人結婚2個月後，最後一次則是在今年2月4日，夫妻倆分別聲請的保護令也在3月4日、9日陸續核發。

然而，李女在保護令核發當日（9日），卻於臉書PO文護航丈夫，強調丈夫不是媽寶，而且超有肩膀，去年3月離家還出錢買房讓她舒服過日子，甚至包辦全部的家事，「我們兩個真的是彼此的靈魂伴侶，可遇不可求」；至於遭婆婆咬傷一事，她聲稱已在9日傍晚6時許提告。沒想到PO文才公開35個小時，就發生縱火燒夫事件。

前空姐提油燒夫。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

▼▲李女曾PO文替丈夫抱不平。

前空姐提油燒夫。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

回顧李女的臉書，自去年5月結婚之後，她偶爾會在臉書PO出丈夫照片或兩人合照曬恩愛，去年12月還甜稱丈夫回應自己含情脈脈的注視很像《鬼滅之刃》的炭治郎，今年元旦也有PO出夫妻倆親吻臉頰的合照，但從2月開始，她的臉書就很少提到丈夫，大多都是寵物鳥的照片，最後一篇PO文內容也是在擔心流浪狗，未提及家人。

如今夫妻倆因為縱火事件雙雙住進醫院，丈夫楊男的傷勢達三度灼傷，已發出病危通知，現階段已先行插管救治，情況仍不樂觀；而李女目前意識清楚，已進入燒燙傷治療中心接受治療（患者只要進入該中心，一律會發病危通知）。由於整起事件還有諸多疑點尚未釐清，詳細的事發原因以及過程仍有待檢警進一步調查。

▼李女去年底曾PO出丈夫的照片曬恩愛。

前空姐提油燒夫。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

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