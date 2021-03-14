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社會 社會焦點 保障人權

北市河濱公園淪黑幫刑場！1min強灌水2000c.c　嗆：不喝就活埋

記者張君豪／台北報導

台北市刑警大隊日前接獲情資，發現竹聯幫捍衛隊隊長陳姓男子（28歲、經查有多項前科）平常擁槍自重並販買毒品，並常糾眾接受委託暴力討債，危害設為治安，警方獲報後與中正二、文山一警分局及新北市憲兵隊共組專案小組展開調查，日前收網逮捕包含竹聯幫捍衛隊隊長等8名成員到案，並起獲安毒、電動空氣長槍等犯罪贓證物。

▲台北市刑大收網逮捕竹聯幫捍衛隊陳姓隊長及其7名幫眾。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市刑大收網逮捕竹聯幫捍衛隊陳姓隊長及其7名幫眾。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市刑大收網逮捕竹聯幫捍衛隊陳姓隊長及其7名幫眾。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市刑大收網逮捕竹聯幫捍衛隊陳姓隊長及其7名幫眾，並起獲犯罪用的電動空氣長槍等贓證物。（圖／記者張君豪翻攝）

台北市刑警大隊偵七隊接獲情資後與上述單位組成專案小組，並報請台北地檢署來股徐名駒檢察官指揮偵辦；警方發現竹聯幫捍衛隊隊長陳姓男子平常在萬華地區出沒，並結合萬華地區其他幫派分子橫行大台北地區，以接受委託暴力討債、販毒等方式維生。

▲台北市刑大收網逮捕竹聯幫捍衛隊陳姓隊長及其7名幫眾。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市刑大收網逮捕竹聯幫捍衛隊陳姓隊長及其7名幫眾，警政署長陳家欽日前到台北市警局表揚有功人員。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查發現陳姓捍衛隊長經常率幫眾押人到萬華馬場町、大理河濱公園僻靜處談判，甚至威脅要活埋、把被害人丟到河中棄屍恐嚇「再不還錢就埋了你」，甚至要被害人不願處理債務，就率小弟以「灌水」方式，要被害人一分鐘內喝下一瓶2000cc罐裝水，藉此惡整被害人手段相當惡劣。

專案小組3月9日持法院、地檢署核發拘票、搜索票兵分多路到萬華區西園路逮捕陳姓主嫌並拘提捍衛隊其餘7人到案，並查扣手機、電動空氣長槍、安非他命、吸食器，被害人簽立本票15張、債務賠償書等證物，警詢後依觸犯組織犯罪防制條例、刑法恐嚇、妨害自由、毒品危害防制條例等罪，移送台北地檢署偵辦，檢察官訊後將陳姓主嫌聲押獲准，其餘犯嫌則分依1到3萬元不等金額交保候傳。

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