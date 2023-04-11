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被網遊公會拒收竟放話「北捷隨機殺人」　《新楓之谷》玩家遭起訴

▲▼蘇子皓揚言到北捷實施第二次隨機殺人。（圖／記者劉昌松攝）

▲蘇姓男子揚言到北捷實施「第二次隨機殺人」，被檢方依恐嚇公眾罪嫌起訴。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

蘇姓男子因為玩線上遊戲《新楓之谷》想加公會，但是一直被拒絕，沒想到他氣的在公開頻道上放話「4月2日在台北捷運實施第二次隨機殺人」，檢警獲報後根據IP查到住在高雄的蘇男，蘇男到案後坦承因為一時氣憤亂說話，日前5000元交保後，台北地檢署今(11日)偵結，依恐嚇公眾罪嫌起訴蘇男。

檢警調查，20多歲的蘇姓男子是在3月16日晚上，玩《新楓之谷》時，因為想加入玩家公會，和人組隊一起打怪殺王，但一直被拒絕，蘇男氣得在公開頻道放話：「再不讓我進公會，我就去台北捷運殺人」，「4月2日下午在台北捷運實施第二次隨機殺人」。

不少玩家看到蘇男言論，想起鄭捷2014年在北捷車廂殺死4人26傷慘劇，先後向警方報案，檢警也不敢大意，根據遊戲帳號查詢，發現玩家IP不在台北，而是來自高雄，日前由台北市刑大南下逮人，結果和家人同住的蘇男看到警察，似乎馬上就知道自己犯了大錯，向警承認在遊戲嗆聲。

蘇男表示因為當時想加入公會卻不得其門而入，才會一時說出氣話，否認真的有要行兇，警方在蘇男住處也沒有查到相關危險物品，仍依恐嚇公眾罪將他移送台北地檢署，蘇男3月時在律師陪同下經檢察官複訊後，暫獲5000元交保候傳。

檢察官認為，蘇男的言論涉犯以加害生命、身體、財產之事恐嚇公眾，依恐嚇公眾罪嫌起訴蘇男。

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