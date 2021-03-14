90年代超商霸主！七年級生淚憶「小豆苗」：現在還買得到電影票

▲台中小豆苗便利商店。（圖／翻攝自路上觀察學院）



記者黃可昀／綜合報導

台灣便利商店密集遍布，但在超商流行以前，90年代當道的是一家叫做「小豆苗」的複合式連鎖零食店，裡面有著各式各樣的零嘴、汽水，是6、7年級生的懷舊記憶。台中一名網友日前外出瞥見一家招牌褪色、裝潢具有年代感的雜貨店，竟是全台所剩無幾的「小豆苗」。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」貼出照片，這家「小豆苗」便利商店，從招牌就看得出來歷史悠久，門口貼著許多電影海報，看起來就像是古早的柑仔店，和現代人認知裡的「便利商店」實在差很大，不過它其實是90年代的超商霸主，一開始只有賣零食，後來商品越來越多元，連電影票也有販售，如今卻只剩下幾家分店，原PO路過的這間正是台中唯一一家，位於中華路上。

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▲全台僅剩幾家分店。（圖／翻攝自路上觀察學院）



貼文曝光馬上就吸引網友共鳴，「曾經在景美的小豆苗大夜班，蜜餞吃到飽」、「以前中壢也有一間，不過中壢除了小豆苗，還有零嘴城市、張豐盛跟三陽食品」、「好懷念，基隆原本也有一間QQ」、「花蓮那間還在啊」、「昨天經過羅東有看到一家，還順便兼賣鬆餅。」

也有不少人對小豆苗的印象是電影票，「去日新看電影一定要先去小豆苗」、「這間戲票賣的比其他商品還多」、「電影票便宜」、「大學都在這裡買電影票」、「這家我常去，但我都買電影票。」