推文影響股價？特斯拉股東怒告馬斯克：「亂放話」違反協議

▲有股東認為，馬斯克的推文影響到公司股價，應對特斯拉進行賠償。（示意圖／視覺中國CFP）

實習記者閔文昱／綜合報導

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）因推特發文恐惹上大麻煩，一名特斯拉投資者在德拉瓦州衡平法院 (Chancery Court) 指控他違反了和美國證券交易委員會（SEC）達成的和解協議，導致特斯拉處於至少130億美元市值損失的潛在風險中。

綜合外媒報導，美國政府監管機關日前針對「特斯拉私有化風波」要求特斯拉董事會對馬斯克在社交媒體上的言論進行管束，不過一名股東加里帝（Chase Gharrity）卻認為，董事會沒有按照SEC的要求對他進行管束，導致特斯拉投資人必須承擔幾10億美元的經濟損失風險，因此將馬斯克和董事會一狀告上法庭。

加里帝列舉了一系列馬斯克「難以捉摸」（erratic）的推文，像是他曾說特斯拉的股價太高而導致股價大跌，讓他們損失了約130億美元的市值，因此他認為馬斯克個人的行為、以及董事會沒有確實監督的情況違背了股東的信任，應該對特斯拉提供經濟賠償。

不過，特斯拉的股價在馬斯克發佈貼文後，目前的市值又出現了連續上漲的現象，至今已經翻了5倍。美國德拉瓦大學（University of Delaware）教授查爾斯（Charles Elson）表示，儘管如此，股東的訴訟案件可能還是會對SEC帶來壓力，未來應該會採取要求馬斯克賠償的措施。

截至目前為止，特斯拉公司、馬斯克的律師以及SEC都還未針對這個股東提出的新訴訟表達任何回應。

