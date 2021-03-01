紐約州長古莫硬要女記者「吃整根香腸」影片曝！　性騷醜聞連3爆

▲ 古莫接連爆出性騷擾醜聞。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）2月底接連被前任女助理波伊蘭（Lindsey Boylan）及前衛生顧問班奈特（Charlotte Bennett）指控言語或肢體性騷擾，頓時成為媒體關注焦點，5年前一段要求女記者「吃掉整根香腸」的影片也跟著浮上檯面。

Andrew Cuomo is on tape being a creep toward Beth Cefalu saying "I Wanna See You Eat the Whole Sausage" https://t.co/nUQWqmpW8x! — STIMULUS NOW (@usa3000rustic) December 14, 2020

影片中可見，現年63歲的的古莫2016年出席紐約州博覽會（New York State Fair）時，看著桌上巨大的香腸三明治，向舉著手機錄影的女記者切法盧（Beth Cefalu）說道，「妳會把整個三明治都吃完嗎？」接著叫來一名助理，遞給她一份三明治。

古莫又說道，「我想看妳吃掉整根香腸（美國俚語中意指男性生殖器）」，完全不顧女兒米凱拉（Michaela）就在一旁。他的助理於是搬來一張椅子，讓切法盧坐在古莫左手邊。切法盧接著回答，「我不知道我是否該在你面前吃掉整根香腸，但我一定會吃完。」

另一段影片中，古莫目不轉睛地盯著切法盧並開口說道，「妳逃不掉的。」他向切法盧介紹米凱拉後又表示，「我想我們會在這裡待一段時間。」切法盧回答，「我吃這塊三明治要承受好多壓力。」她接著主動與古莫自拍，古莫此時說道，「這張自拍裡太多香腸了」，讓同桌賓客都忍不住笑出聲來。

另一方面，面臨黨內批評聲浪，古莫針對性騷指控發出聲明，堅稱從未不當觸碰任何人，以他人私生活開玩笑則是為了「好玩」，並坦承自己可能不夠敏感，導致他的言語被誤解為調情，「我對此很抱歉。」

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