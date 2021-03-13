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美FCC：華為中興通訊等5家中企構成國安威脅

▲▼華為,5G。（圖／路透）

▲FCC認定5家中國企業對美國構成國家安全威脅。（圖／路透）

文／中央社

美國聯邦傳播委員會（FCC）今天根據2019年保護美國通訊網路相關法律，認定5家中國企業對美國構成國家安全威脅。

FCC表示，這5家中國公司包括華為（Huawei）、中興通訊（ZTE）、海能達（Hytera）、杭州海康威視（Hikvision）及大華科技（Dahua Technology）。

路透社報導，2019年「安全可信通訊網路法」（Secure and Trusted Communications Networks Act）要求FCC列出「經發現對美國國安構成令人無法接受的威脅」的電信設備與服務製造商名單。

FCC代理主席羅森沃賽爾（Jessica Rosenworcel）在聲明中說：「這份名單提供有意義的指引，將確保在全國建設次世代網路之際，不會重蹈覆轍或採用會危及美國國家安全或人民安全保障的設備或服務。」

2019年安全可信通訊網路法所採用的標準來自國防授權法，美國在2019年將華為和海康威視等中企列入經濟黑名單。

FCC去年正式將華為和中興通訊列為通訊網路國安威脅，此舉意味禁止美國企業動用83億美元政府資金向這兩家公司購買設備。

華為今年2月向美國聯邦第五巡迴上訴法院遞狀，對FCC的做法提出異議。華為今天拒絕對FCC再度點名的舉動置評。其他4家中企也未發表評論，或路透社尚無法取得聯繫。

FCC去年12月確定規範，要求採用中興通訊和華為設備的營運商「拆除並更換」設備，並已制定補償計畫，以補貼規模較小的營運商拆換設備費用。美國國會議員當月批准為補償計畫撥出19億美元。

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