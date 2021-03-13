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色誘陪睡「9名高官」！20歲勾魂女警淫亂官場　性敲詐千萬入獄

▲▼女警睡倒一片公安高官。（圖／翻攝自微博）

▲涉案女輔警。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇省一名長相清秀的「90後」女生，在公安局擔任輔警（公安局外聘警務助理）期間，睡倒一片高官，之後更以威脅公開不倫關係、購房、懷孕、分手補償費等名義詐取千萬，最後被移送法辦，判決近日出爐。網友咋舌，「公職人員哪來的那麼多錢，不查查嗎？」

綜合陸媒報導，江蘇省灌南縣人民法院判決書指出，江蘇女輔警許豔1994年生（27歲），因涉嫌犯敲詐勒索罪，於2019年7月26日被逮捕。

判決書顯示，許艷在2014年3月至2019年4月的5年期間，與多名公職人員發生不正當兩性關係，完事後以懷孕「經濟補償」為由向他們索取金錢，已知涉案男性有當地2名無職級人士、1名小學校長、1名政府機關工會主席、1名醫院副院長、2名公安局副局長與2名派出所所長，先後索要多名受害人共計372.6萬元人民幣（約新台幣1636萬元）。

▲女警睡倒一片公安高官。（圖／翻攝自微博）

▲女警睡倒一片公安高官。（圖／翻攝自微博）

該案引發全網關注，中共灌雲縣委宣傳部回應，經與紀檢監察部門核實，該縣涉案的7名公職人員已於2019年底分別受到撤銷黨內職務、行政撤職等黨政紀處分。

此外，也捲入此案的連雲港市的原公安局海州分局副局長劉相兵在2019年5月，也就是許豔被警方逮捕的前1個月因貪腐落馬。當時法院判決稱，他收受賄賂的金額達70多萬元（人民幣，下同），被判處2年半有期徒刑。

2020年12月，灌南縣人民法院對案件做出判決。許艷被判處有期徒刑13年，並處罰金人民幣500萬元，同時追繳違法所得。

3月12日晚，灌南法院回應，灌南縣人民法院於2020年12月29日宣判並將判決書送達給許艷，許艷在法定上訴期間內提出上訴，目前該案正在二審審理期間，一審判決書未生效。

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