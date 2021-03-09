「有沒有人摟我睡？」5歲童哭醒問空氣　18秒真相讓單親爸淚崩

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

江蘇徐州韓姓單親爸爸日前在網路上分享一段影片，5歲兒子半夜哭醒，對著無人的房間詢問「有沒有人摟我睡覺」，然而回應孩子的卻是一片寂靜。韓父心疼直說，為了負擔家計，他經常工作到凌晨才回家，因為擔心兒子晚上在家的狀況，於是在房間裝設攝影機，卻意外錄下這樣的畫面，但即便心酸，他還是會為了生活繼續努力工作，「希望大家都能給孩子一個完整的家。」

▲男童哭著醒來，短短18秒的影片讓網友們超心疼。（圖／翻攝自微博／瀟湘晨報）

根據《現代快報》報導，韓父表示，他今年30歲，和妻子是在兒子1歲半時協議離婚，之後就獨自帶著兒子一起生活，「很辛苦，要出去幹活賺錢，還要照顧孩子，有時真的會力不從心」，由於他從事的是高空搬運工作，幾年前買了一輛車，打算自己接案，這樣工作時間就能自由一點，結果還是常常早出晚歸，無法好好照顧孩子。

韓父哽咽地說，平時都是拜託朋友幫忙接兒子放學、準備晚餐，等到晚上6、7點再送回家，「晚上都是孩子自己洗澡、睡覺，兒子經常說『爸爸你去幹活吧，我一個人在家能行，早點回來』，但我不放心，才想說在臥室裡安裝攝影機」，沒想到卻錄到兒子半夜哭醒的畫面。

韓父透露，6日凌晨1時許剛結束加班，一進家門就看到5歲的兒子穿著睡衣跑出來，接著撲進他的懷裡大哭，嚇得以為發生什麼不好的事情，趕忙調閱攝影機的畫面檢查，卻看到孩子一個人在房間裡哭醒，還對著空氣詢問「有沒有人摟我睡覺」，瞬間心疼到落淚。

事後韓父將這段影片上傳到網路，意外掀起網友熱烈關注，他坦言，每個家庭都不容易，雖然還是會感到心酸，但他會繼續努力工作，期望可以帶給兒子幸福，「（我）想跟大家說，希望大家都能給孩子一個完整的家。」