美日印澳元首對話　白宮：對中國不存幻想

▲美國、日本、印度和澳洲組成的「四方安全對話」（Quad）。（圖／路透社）

文／中央社記者江今葉華盛頓12日專電

美日印澳四方安全對話領袖峰會今天召開，白宮國安顧問蘇利文會後表示，4國領袖明確表示對中國沒有任何幻想。會談也承諾將在2022年底前提供印太地區10億劑新冠肺炎疫苗。

峰會後發表聯合聲明，將成立疫情、關鍵技術、氣候變遷等工作小組因應挑戰，四國元首也預計年底召開一次峰會。不過聲明並未觸及中國議題。

美國、日本、印度與澳洲「四方安全對話」領袖視訊峰會今天上午首度舉行。美國總統拜登（Joe Biden）、日本首相菅義偉、澳洲總理莫里森（Scott Morrison）、印度總理莫迪（Narendra Modi）會後發表聯合聲明，蘇利文隨後也在白宮例行記者會說明會談內容。

蘇利文表示，4國領袖討論包括航行自由和南海及東海免於脅迫、北韓核武問題、緬甸政變與暴力鎮壓，也談到專制與民主模式競爭。儘管目前仍處於艱難時期，但會談展現對未來的樂觀情緒。

蘇利文指出，4國領袖也討論來自中國的挑戰，領袖清楚表明對中國沒有任何幻想。但中國並非今天的根本議題，多數焦點都放在緊迫的全球危機，包括氣候危機與2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）。

對於疫情，蘇利文表示，4國領袖做出重大承諾，將透過印度製造、美國技術、日本與美國的資金，以及澳洲的物流能力，四國對話承諾到2022年底時能向東南亞國家協會（ASEAN）、印太與其他地區提供多達10億劑疫苗。

媒體問到外交部長吳釗燮曾表示希望與四方安全對話國家合作，美方是否將與不同國家合作視為增加中國針對台灣的潛在成本。對此，蘇利文澄清，四方對話並非軍事同盟，而是作爲一個集團以及與其他國家在經濟、科技、氣候、安全等基本議題共同合作的機會。海域安全、人道救災援助、區域軍事合作、航行自由等都已列入議程，不光是領袖層級，工作層級皆然。

不過對於台灣議題是否有在今天的會談中被提及，蘇利文並未答覆。

根據會後發表的聯合聲明，4國承諾將建立疫苗專家、關鍵技術與新興技術、氣候議題等工作組，應對醫療與疫苗、未來國際標準與創新技術、氣候變遷等議題。4國也承諾外交部長每年將至少開會一次。但聲明並未觸及中國問題。