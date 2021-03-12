羅一鈞：AZ疫苗與血栓關聯性低　未來幾天是觀察期

▲AstraZeneca新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者嚴云岑／台北報導

丹麥民眾施打AZ疫苗後因嚴重血栓死亡，目前歐洲至少有10個國家停打AZ疫苗，泰國也將跟進。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（12）日回應「血栓之亂」，直言「未來幾天是觀察期」，但目前沒有說法顯示疫苗會增加血栓風險，現階段也不會要求有血栓病史者暫停施打。

羅一鈞提到，奧地利先前也出現嚴重血栓事件，歐洲藥品局（EMA）調查結果出爐，並未發現與疫苗有相關性。此外，也有研究顯示，感染病毒會加重血栓疾病，利弊取捨不能只就單一個案無限擴大，應該要等更多資料出來，確定具關聯性後，才會提到專家會議討論。

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羅一鈞舉韓國為例，「去年韓國出現死亡副作用後並未停打，停打的是新加坡。」他進一步提到，疫苗接種牽涉的不只是政策或科學，更多時候是民眾信心，所以目前沒有提出何時要延打或停打，只能持續做滾動式檢討。

最後，羅一鈞表示，「疫苗信心喪失難重建」，指揮中心也會用公開透明資料讓民眾安心，也會持續公布國際情況。台灣開打時間晚，也有更多時間觀察他國施打情形，像是日本有37人接種疫苗後，出現過敏反應，未來考慮針對氣喘過敏性疾病加註警語，香港施打中國生產的科興疫苗出現死亡案例，今日也會公布相關指引。