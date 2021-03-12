露下體頂同學！北市高職爆性霸凌　校方：只是在嬉戲

▲北市明星高職傳性霸凌！男學生當眾脫褲用下體頂人臉。（圖／翻攝Twitter）

記者崔至雲／台北報導

昨日晚間推特出現一支影片，畫面中疑似台北市某明星高職一名男學生嘻笑地將脫下褲子、露出內褲，將下體湊到另一名男學生面前，除了比出不雅姿勢外，似乎還說著「快點啦！」強迫用性器官碰男學生臉。對此，校方今（12日）回應，初步了解，雙方應是在嬉戲，但目前也已依法啟動已經啟動性平調查，同時該班學生的性平教育及法治教育也已同時進行。

推特昨日上流傳一則影片，標題註明「ㄕㄨˋㄌㄢˇㄐㄧㄠˋ」。影片中兩名男性學生身穿北市知名高職外套，其中一名男生站在另一名同學面前，將褲子拉低露出一小截內褲，並將下半身向前挺進，疑似想要用性器官觸碰坐在位子上的男學生臉；坐在位子上的學生表情不悅，並將臉別過一旁。影片裡還可發現，該教室裡不只這兩名學生，但是其他學生不是低頭做自己的事情，就是離開案發現場，似乎沒有人願意伸出援手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

校方稍早向《ETtoday新聞雲》記者說明，昨天傍晚接獲訊息後第一時間便聯絡學生，隨即也馬上連繫雙方家長，經學校初步了解，學生認為彼此只是在嬉戲打鬧，只是嬉戲的有點過頭。

校方也表示，事發後，今日上午已與雙方學生對談，也有向雙方表示這樣的過度嬉戲動作可能會造成不適當的觀感，同時學校於昨日晚間已成立調查小組，未來均依法啟動性平調查；也已請輔導室，再對學生做好性平教育和法治教育。

