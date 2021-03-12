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鹹甘涮嘴的特別滋味！　開箱「鹽地小番茄」好吃秘密

▲台南鹽水區的土壤富含鹽分，「鹽地小番茄」是這裡的特色作物，吃進嘴裡擁有獨特的鹹甘滋味，受到不少饕客喜愛。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者陳珊珊／台南採訪報導

記者來到台南當地俗稱「鹹園仔地」的鹽水區，這裡的土壤富含鹽分，對於很多作物來說，其實不太適合生長，不過卻有一種水果是當地特產，究竟是什麼呢？我們一起去找林大哥找解答！

▲鹹甘涮嘴的特別滋味！　開箱「鹽地小番茄」好吃秘密。（圖／記者謝婷婷攝）

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▲鹽地小番茄為台南鹽水區的特色作物。（圖／記者謝婷婷攝）

台南鹽地小番茄農友林政生揭曉答案，在台南鹽水區的特別作物就是「番茄」，他解釋：「我們這裡屬於鹽鹼地的地質，這邊適合栽培的作物就是番茄。因為地質的關係，種起來的番茄會帶有一點獨特的鹹甘風味，非常好吃」。聽完林大哥的說明，記者也馬上品嚐鹽地小番茄，吃進嘴裡帶點鹹鹹的味道，非常涮嘴，忍不住一口接一口。

▲鹹甘涮嘴的特別滋味！　開箱「鹽地小番茄」好吃秘密。（圖／記者謝婷婷攝）

▲台南鹽地小番茄農友林政生（左）帶記者參觀番茄園。（圖／記者謝婷婷攝）

自帶獨特鹹甘味的鹽地小番茄，真的超涮嘴！原本是做物流司機的林大哥，因緣際會來到台南鹽水區，發現鹽地小番茄這項特別的農產品，轉眼間已經做了7年，聊到種植撇步可說是非常貼心。

林大哥運用微生物菌栽培，以減少病蟲害、穩定作物的質與量，讓民眾能夠吃到最甘甜美味的小番茄。台南鹽地小番茄農友林政生分享栽種小撇步，「我們會用微生物下去做微生物菌，然後澆灌在小番茄上，讓它們抵抗力好一點，病蟲害也會比較少，就可以減少用藥情況」。

▲鹹甘涮嘴的特別滋味！　開箱「鹽地小番茄」好吃秘密。（圖／記者謝婷婷攝）

▲人工採收番茄，只需輕輕折番茄上的節點，就可以採收下來。（圖／記者謝婷婷攝）

台南鹽地小番茄農友林政生說：「採收小番茄很簡單，番茄上面會有一個節點，只要往上一折，番茄就下來了。我們這裡是採用分批次栽培採收，大概一個禮拜採收完後，就會再輪回來採收一次，讓整個供貨量是充足、穩定的」。

▲鹹甘涮嘴的特別滋味！　開箱「鹽地小番茄」好吃秘密。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼鹽地小番茄經過機器分級（上圖）與人工篩選、審視完整度（下圖）才會裝盒。（圖／記者謝婷婷攝）

▲鹹甘涮嘴的特別滋味！　開箱「鹽地小番茄」好吃秘密。（圖／記者謝婷婷攝）

採收小番茄看起來很簡單，不過後續的處理步驟，可就沒這麼容易過關！台南鹽地小番茄農友林政生說：「我們採收完的鹽地小番茄，會先人工篩選一次，然後下機器選別大小顆，再到包裝場再次篩選、分級，以人工審視外表，確認完好無缺、沒有軟爛才會裝盒，最後入冰庫以低溫冷藏方式運送，2天內就會送到全聯各門市」。

▲鹹甘涮嘴的特別滋味！　開箱「鹽地小番茄」好吃秘密。（圖／記者謝婷婷攝）

▲裝盒後的鹽地小番茄，透過低溫冷藏方式運送，在2天內就會新鮮直送全聯各門市。（圖／記者謝婷婷攝）

經過四階段層層把關，加上林大哥的堅持與細心栽培，讓每顆鹽地小番茄都擁有獨特風味，越吃越涮嘴的鹹甘口感，擄獲了許多消費者的心。

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