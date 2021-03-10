台積電、聯發科都中　中資「比特大陸」滲台！3年挖走200名工程師

▲有台積電工程師被中資挖角。（圖／路透）

記者陳俊宏／綜合報導

中資入侵台灣半導體產業！大陸北京知名半導體公司「比特大陸」（BITMAIN），傳出未經許可就在台灣成立「智鈊科技」、「芯道互聯」兩間公司，還開出原年薪2倍以上高薪，僅僅3年就挖走200多名工程師，包括「護國神山」台積電、聯發科人才都被挖角。檢調9日展開搜索，檢方今天（10日）清晨複訊後，命3名相關高層各以10萬元、20萬元交保。

據比特大陸公司介紹，該公司全名「比特大陸科技控股公司」，成立於2013年，是一家全球領先的科技公司，其產品包括晶片、伺服器，主要應用於區塊鏈和人工智慧領域。

▼有聯發科工程師被中資挖角。（圖／記者施怡妏攝）

該公司網站提到，比特大陸總部位於北京市海澱區，在香港、新加坡、美國等地設有研發中心；本著聚焦主業，有序橫向發展，成為一家世界頂尖的科技公司的企業願景。

《民視新聞網》報導，比特大陸2017年在台灣籌立「智鈊科技」、「芯道互聯」，再由黃姓男子、顏姓男子掛名負責人，3年來挖走200多名工程師，包括台積電和聯發科都有。

檢調9日兵分多路搜索，約談黃男、顏男、曹姓董事等19人到案；檢方今晨復訊後，命黃男20萬元交保，顏男、曹男各10萬元交保，全案依違反《兩岸人民關係條例》偵辦中。