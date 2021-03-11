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國人瘋登山意外卻暴增　徐國勇贊成：濫用救難資源者付費

▲▼立法院內政委員會 內政部長徐國勇 警政署長陳家欽。（圖／記者屠惠剛攝）

▲內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委羅美玲11日表示，109年度進入國家公園的許可人數，較108年增加七萬多人，與去年同期相比成長32.1%，但在國家公園發生的山難事故一共有186件，較去年成長61.74%，空勤總隊出勤搜救耗資甚鉅，目前救難卻是全面免費。對此，內政部長徐國勇表示，他贊同蒐集濫用事證、明定裁罰標準，以遏止濫用風氣。

徐國勇11日赴立法院內政委員會報告業務概況，並備質詢。羅美玲質詢時指出，依據內政部書面報告，109年度進入國家公園的許可人數，較108年增加7萬多人，與去年同期相比成長32.1%，「向山致敬」政策及疫情造成的國旅爆發為主要原因。

不過，羅美玲也說，山域意外事故也隨之增加，109年在國家公園發生的山難事故一共有186件，較108年成長61.74%，攀升幅度甚鉅。

徐國勇表示，有請託各山岳協會、登山協會，要求對山友進行教育，呼籲「登山非一般健行」。同時，內政部也與地方縣市政府、相關單位聯繫，從加強教育著手。

羅美玲說，山難的數字並未下降，且其中35%的案件由空勤總隊出勤搜救。山區救援需仰賴直升機，但起降都有難度，值勤風險非常高，但並非所有案件都是嚴重事故，小病小痛就請求救援的事件時有耳聞。

空勤總隊總隊長井延淵指出，直升機出勤的成本約一個小時20萬，還要調動救難人員，倘若天候、地形等條件不佳，一趟救援有時需要三、四天。

▼國人救難免費，但空勤總隊搜救直升機出勤成本約一個小時20萬。（圖／記者李毓康攝）

▲▼UH-60M,黑鷹直升機,內政部空勤總隊,水上救難,救災,航空遙測,觀測偵巡,吊掛救護,山難,緊急醫療,救護轉診,醫療後送。（圖／記者李毓康攝）

▼國人救難免費，但空勤總隊搜救直升機出勤成本約一個小時20萬。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲▼花蓮屏風山13日清晨發生一起山難 。（圖／記者蕭可正翻攝）

▼不少山難地點人跡難近且往往找不到合適降落點，也增加搜救風險。（示意圖）

▲▼南投卡社溪傳山難，地點人跡難近，空勤隊2度高空勘查都找不到合適降落點。（圖／張弘昌翻攝）

羅美玲表示，空勤總隊出勤搜救耗資甚鉅，可是目前救難卻是全面免費，她主張，對於濫用救難資源者，應該要「使用者付費」，徐國勇則表示贊同。

羅美玲也提到，她先前建請內政部應就「使用者付費制度」研議，並全面檢討如何杜絕濫用情形，卻僅獲得內政部回函表示，搜救是空勤總隊的職責，無所謂付費之說有待商榷。

羅美玲指出，2018年花蓮、南投各發生一起濫用救難資源的案件，根據花蓮縣政府規定，濫用資源者須自行付費，但該名當事人申請訴願後免罰，南投縣的當事人，則是自知理虧將罰款繳清，質疑是否標準不一。

對此，徐國勇表示，訴願是類司法性質，對此不便評論與干涉，但他贊同蒐集濫用事證、明定裁罰標準，遏止濫用風氣。

羅美玲也呼籲，「開放山林」政策的立意良好，但應落實山野相關教育，並設立完善配套措施，減少意外的同時，也減少救難資源的浪費。

▲雪霸國家公園2020年通過入園申請的遊客激增3萬人，但1月到11月底止山難救援案件也暴增至34件，創下歷史新高。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲雪霸國家公園去年通過入園申請的遊客激增3萬人，但1到11月底止山難救援案件也暴增至34件，創下歷史新高。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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