國人瘋登山意外卻暴增　徐國勇贊成：濫用救難資源者付費

▲內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委羅美玲11日表示，109年度進入國家公園的許可人數，較108年增加七萬多人，與去年同期相比成長32.1%，但在國家公園發生的山難事故一共有186件，較去年成長61.74%，空勤總隊出勤搜救耗資甚鉅，目前救難卻是全面免費。對此，內政部長徐國勇表示，他贊同蒐集濫用事證、明定裁罰標準，以遏止濫用風氣。

徐國勇11日赴立法院內政委員會報告業務概況，並備質詢。羅美玲質詢時指出，依據內政部書面報告，109年度進入國家公園的許可人數，較108年增加7萬多人，與去年同期相比成長32.1%，「向山致敬」政策及疫情造成的國旅爆發為主要原因。

不過，羅美玲也說，山域意外事故也隨之增加，109年在國家公園發生的山難事故一共有186件，較108年成長61.74%，攀升幅度甚鉅。

徐國勇表示，有請託各山岳協會、登山協會，要求對山友進行教育，呼籲「登山非一般健行」。同時，內政部也與地方縣市政府、相關單位聯繫，從加強教育著手。



羅美玲說，山難的數字並未下降，且其中35%的案件由空勤總隊出勤搜救。山區救援需仰賴直升機，但起降都有難度，值勤風險非常高，但並非所有案件都是嚴重事故，小病小痛就請求救援的事件時有耳聞。



空勤總隊總隊長井延淵指出，直升機出勤的成本約一個小時20萬，還要調動救難人員，倘若天候、地形等條件不佳，一趟救援有時需要三、四天。

▼國人救難免費，但空勤總隊搜救直升機出勤成本約一個小時20萬。（圖／記者李毓康攝）

▼國人救難免費，但空勤總隊搜救直升機出勤成本約一個小時20萬。（圖／記者蕭可正翻攝）

▼不少山難地點人跡難近且往往找不到合適降落點，也增加搜救風險。（示意圖）





羅美玲表示，空勤總隊出勤搜救耗資甚鉅，可是目前救難卻是全面免費，她主張，對於濫用救難資源者，應該要「使用者付費」，徐國勇則表示贊同。



羅美玲也提到，她先前建請內政部應就「使用者付費制度」研議，並全面檢討如何杜絕濫用情形，卻僅獲得內政部回函表示，搜救是空勤總隊的職責，無所謂付費之說有待商榷。



羅美玲指出，2018年花蓮、南投各發生一起濫用救難資源的案件，根據花蓮縣政府規定，濫用資源者須自行付費，但該名當事人申請訴願後免罰，南投縣的當事人，則是自知理虧將罰款繳清，質疑是否標準不一。



對此，徐國勇表示，訴願是類司法性質，對此不便評論與干涉，但他贊同蒐集濫用事證、明定裁罰標準，遏止濫用風氣。



羅美玲也呼籲，「開放山林」政策的立意良好，但應落實山野相關教育，並設立完善配套措施，減少意外的同時，也減少救難資源的浪費。

▲雪霸國家公園去年通過入園申請的遊客激增3萬人，但1到11月底止山難救援案件也暴增至34件，創下歷史新高。（圖／記者黃孟珍翻攝）

其他人也看了這些新聞...

► ET民調／38.3%擔心副作用不想打疫苗 為了出國竟有35.7%改變心意

► ET民調／鳳梨被擋 49.9%擔心對岸擴大管制台灣農產品進口

相關新聞...

► ET民調／46.7%支持台灣跟進澳洲立法 要求google、臉書為新聞付費

► ET民調／主席大戰！國民黨支持者最愛韓國瑜30.8% 趙少康排第三

► ET民調／62.5%支持「珍愛藻礁」公投 高漲聲浪碾壓反對意見

►振興一下我們的美麗