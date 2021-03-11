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小習慣決定生活樣貌！　培養「直覺判斷」讓做事更有效率

▲事業,工作,上班族,成功的女人,講電話,用電腦。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲養成高效率的生活小習慣，能減輕許多「心靈包袱」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

有些人積極進取，凡事都很願意去試試看，有些人則容易想太多，在行動前會擔心許多事情，常常搞得自己壓力很大！而其實這些生活中的小習慣，常常會決定你未來的一生要如何度過。作者有川真由美在《練習不焦慮》一書中分享，養成直覺判斷的高效率習慣，能減輕許多「心靈包袱」，當心靈輕鬆了，也就有力氣做好每件事情。

文／有川真由美

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「怎樣？要不要試試看？」不管誰這麼問，我都會立刻回答：「好！來試試看吧！」如果碰到很困難的情況而難以決斷時，雖然會想一想，不過幾乎大部分時間都立刻決定「想做」或「不想做」。就像本書數度強調，其實一切以「想做的事」為優先。

為什麼？因為想做的事最能增加你心靈的能量，也因此最有可能實現。由於在你思考期間，狀況瞬息萬變，因此當你說「來試試看吧」，就是最好的時機，請當機立斷。

假如這時猶豫，就會開始考慮種種得失損益：「該怎麼做？」「做了以後會變成什麼樣？」「真的可以嗎？」而無法前行。只要有想做的心，之後不會那麼計較。就算沒有回報，也因為是在做自己想做的事而感到滿足。相反地，如果是要去做「並不想做的事」，便會感到能量消耗得很快，異常疲累。到不想去的地方、與不投緣的人交往、做不順手的事、吃不喜歡的食物……，這些事都會成為心靈的包袱，讓你的心沒有餘裕，無法感到快樂。

當然你不可能每天都積極地選擇「想做什麼事」。但是，只要是在「想做」與「不想做」的範疇內進行，就可以為自己產生比較多「想做的事」的選項。只要能夠「為了喜歡去做」，心靈自然會有餘裕。

仔細想來，「做想做的事」這個習慣，好像在後面推動著我們的人生。「想跟那個人見面」、「想讀一本書」、「想去留學」、「想住在這個地方」……，當你許下這些心願時，不可思議的機會來了，居然就能成真。趁著這股波浪，它將帶你到令你驚訝的地方。不過，那必須是你真正想做，而且相信自己能夠做到的事才行。不管什麼都說「我想做」，實現度會逐步下降。

這時如何下決定、如何行動、如何表達，你每天的小習慣將決定你的人生。為了整理心靈的包袱，應該盡量給心靈和行動養成這些習慣，就能夠每天開心過日子。比如說打掃吧，與其花時間整理東西堆得亂七八糟的屋子，不如養成能時時直覺判斷「丟掉」、「留下」、「整理」的習慣，還來得有效。整理東西如此，收拾心靈的包袱也一樣。快快收拾心靈的包袱吧。

★本文經遠流出版社授權，摘自《練習不焦慮：96種讓心靈新陳代謝的好方法》。

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