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清大EMBA開8千億的經營課　竹科董ㄟ總ㄟ親授經營心法

▲清大EMBA開8千億的經營。（圖／清大提供）
▲清大EMBA首開「董總的經營哲學」課程，請來友達董事長彭双浪談逆境領導、價值轉型，佳世達科技董事長兼總經理陳其宏講授「大艦隊」策略。（圖／清大提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

以培育高階管理人才為目標的清華大學高階經營管理碩士在職專班（EMBA）首開「董總的經營哲學」課程，請來友達董事長彭双浪談逆境領導、價值轉型，佳世達科技董事長兼總經理陳其宏講授「大艦隊」策略，8位授課業師的公司市值合計超過8000億元。

「董總的經營哲學」這門課排出的重量級師資包括：友達光電董事長彭双浪、和碩聯合科技董事長童子賢、佳世達科技董事長兼總經理陳其宏、信驊科技董事長兼總經理林鴻明、祥碩科技總經理林哲偉、旭榮集團執行董事黃冠華、文曄科技董事長兼總經理鄭文宗、晶心科技總經理林志明等8位業界領導人。

▲清大EMBA開8千億的經營。（圖／清大提供）

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▲包含友達、和碩聯合等8位授課業師的公司市值合計超過8000億元。

清華大學科技管理學院院長林哲群認為，新冠肺炎疫情擴散後，全球經濟局勢在變、商業模式在變、生活也在變，企業面臨轉型與創新的挑戰，一個好的領導者必須同時具備人文素養、創新思維與領袖決策力，才能帶領企業開創新未來，而這些學識不易從書本中取得，最好的加值方式就是仰賴成功者的經驗傳承。

林哲群去年底與科管院副院長嚴秀茹一同規畫「董總的經營哲學」這門課，目標就是要邀請重量級董事長及總經理（董總級）業界領導人，分享他們的創業、管理、創新等經營哲學。

除了請董總大老現身說法，增進EMBA學生在經營管理層面的決策力之外，林哲群上學期還委請清華副校長林聖芬為EMBA學生開設人文思維與社會實踐課程，找來詩人楊渡、打擊樂家朱宗慶等業師，提升學生心理素質，期盼透過文武並進的新模式，賦予在職教育新活力。

▲清大EMBA開8千億的經營。（圖／清大提供）

▲「董總的經營哲學」課程由陳其宏的第一堂課在昨晚揭開序幕。

「董總的經營哲學」課程昨天晚上由陳其宏的第一堂課揭開序幕。陳其宏特別提到佳世達近年以「大艦隊」策略來轉型，7年來投資超過70家企業，加速進入醫療事業、智慧解決方案和5G網通事業。「佳世達模式之所以能吸引國內的隱形冠軍加入大艦隊，關鍵在於互惠雙贏的初心與流程制度，包括資源開放分享、不重複投資、加法哲學等，先讓夥伴成長，進而創造整體艦隊的成長。」陳其宏說。

陳其宏分析，過去台灣有不少企業在利基市場表現很好，但規模比較小，也不見得願意合作，過去幾年佳世達成功透過投資併購的成長方法，成功轉型並創造企業價值。他也希望能夠透過分享「佳世達大艦隊模式」，協助台灣企業提升附加價值、團結起來，增加一起打世界盃的機會，共同創造價值轉型的大未來。

彭双浪指出，友達身處高度受景氣循環影響的面板產業，歷經數次產業波折與困境，這樣的景況可能也是台灣許多企業主共同面臨的難題，而EMBA的學生多是在企業深耕多年的管理階層，常需在眾多複雜因素中做出最佳選擇。他希望透過這次的授課，能將自己長期累積的決策經驗不藏私地與學生分享，也期許學生能在學習應用的過程中，對社會產生改變，並因此受到鼓舞、採取行動而達致成功。

彭双浪將在課堂上與學生分享逆境領導的智慧，分享他帶領友達歷經數次景氣循環、產業波折的歷程，包括個人如何強化心性磨練，並從態度與團隊管理中掌握逆轉勝的心法，隨時找到學習的契機，帶領公司積極創新。他也將談到價值轉型的思考，透過精神、組織、文化及策略四大面向，分享推動友達價值轉型及長期投入環境、社會及公司治理(ESG)、致力企業永續的過程。

清華EMBA碩一班長李文蘭說，看到曾買過的股票上市公司董座本尊出現在師資陣容中，既驚喜又期待，「他們都是業界最知名、重量級的領導者，很渴望能向他們學習。」

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