0元喝7-11咖啡！超狂「歡樂對對碰」限時登場　全家滿額送購物金

▲7-11歡樂對對碰活動開跑，最大獎為0元優惠，7-11直接請喝飲料。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

咖啡控看過來！7-11推出最新「歡樂杯杯碰」活動，只要購買CITY全系列飲品任2杯就有機會抽中0元、49折、59折、69折等等獎項，趕快來試試手氣。另外，全家則是推出限定2周省荷包活動，單筆消費滿200元就直接送50元購物金。

7-11即日起至3/31推出「歡樂杯杯碰」活動，只要購買CITY全系列飲品任2杯，包含CITY CAFE、CITY PRIMA精品咖啡、CITY TEA現萃茶、CITY PEARL珍珠飲品，即可參加歡樂杯杯碰活動，可自選或電腦代抽，如果你夠幸運就有機會抽到0元大獎，7-11直接請你喝2杯飲料。

▲7-11歡樂杯杯碰能自選或電腦代抽。（圖／翻攝7-11官網）



如果沒抽到0元大獎也沒關係，歡樂杯杯碰還有49折、59折、69折、79折、89折不同優惠，門市、7-11 LINE、7-11 APP皆可抽，不過需要注意的是，該活動優惠不含樂冰鯊、ESPRESSO、精品濾掛咖啡、行動隨時取，不可寄杯。

全家則是每周五、六、日推出加碼優惠，3/12～14以及3/19～21連續2周，會員單筆消費滿200元就送50元購物金，每位會員回饋上限2次。

另外，即日起至4/1，全家還要開賣世界麵包冠軍陳耀訓師傅超夯新品「奶油乳酪肉桂捲」，鬆軟香甜的肉桂捲淋上奶油乳酪，吃起來甜中帶鹹，口感非常療癒，現在買奶油乳酪肉桂捲還會加碼送一杯Let’s Café中杯熱美式。

▲肉桂捲淋了奶油乳酪超邪惡。（圖／全家提供）