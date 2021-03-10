韓國瑜訪鳳梨伯：農民不該作為政治鬥爭的犧牲品

▲韓國瑜訪鳳梨伯父子。（圖／翻攝自YouTube／韓國瑜，下同）



記者黃巈禾／台北報導

近來鳳梨議題正夯，高雄前市長韓國瑜退出政壇後投身公益，也關心起鳳梨農，他10日上午首先在臉書貼文一張望向鳳梨田的照片，要大家猜猜他在哪，晚間在臉書進一步透過影片大談鳳梨議題。韓國瑜強調，不要把太多的政治、意識型態放進去，農民不應該作為政治鬥爭的犧牲品。

「韓先生來敲門」第三集，韓國瑜拜訪現年85歲高雄大樹「鳳梨伯」林益。鳳梨伯先前被惡搞，有人假冒總統府之名連續下訂18筆鳳梨訂單，每筆10箱，共計180箱。消息傳出後，新光人壽聯繫上鳳梨伯，要將這180箱鳳梨買下來，力挺農民。

韓國瑜問現在政府要撥10億要補助，是否有用？鳳梨伯的兒子林郁修表示，鳳梨到清明才是真正盛產，囤積在國內沒辦法出口到大陸，不知道該怎麼辦？他們的鳳梨有9成幾乎全部出口，現在就有時候有出，有的就一批接一批，就看政府怎麼幫農民找出路，國內絕對消化不了，希望台灣和大陸溝通，好好談一下，不要讓農民變成犧牲品，讓農民血本無歸，政府補助，不如幫農民找一條通路。

「現在不談也是頭痛」韓國瑜認為，鳳梨現在量產，政府說大家吃鳳梨，過兩天大家吃芒果，再來大家一起吃蓮霧，這樣下去會排擠到其他水果，林郁修講的是農民的心聲，大家應該坐下來談，不要把太多的政治、意識型態放進去，農民不應該作為政治鬥爭的犧牲品，能拿得出力量的人，有權力的人要聽聽農民的心聲，拿出一套辦法出來。

韓國瑜提及，鳳梨伯是台灣的鳳梨達人，整整種了70年的鳳梨，對鳳梨可說非常了解，不管是如何培養出口感最好的鳳梨以及對市場的敏感度都是非常高的，70%外銷中國大陸市場一旦被喊卡，打擊是非常巨大的，農民朋友不懂政治，但農民朋友非常需要一份合理的利潤，能夠生活、養家餬口、教育下一代。

韓國瑜指出，北農的重要性在於訂價格，海內外包括集貨場和超市都會根據這個指標，鳳梨多少錢、香蕉多少錢，北農價格非常重要，跟農民朋友長期相處，覺得農民不想暴利、發大財，而是希望有穩定的價格機制，合理的利潤，從農民的角度來看，對政府的需求是一個最基本的請求，政府要注意產銷之間的平衡，合理的利潤，農民就能快快樂樂養家餬口，一個安定的農村、安定的魚村、安定的社會基層，不就是政府應該追求的嗎？

▲韓國瑜訪古坑鄉崁腳村村長吳勝坤。（圖／翻攝自YouTube／韓國瑜）



韓國瑜強調，外銷的農作物一旦外銷停止，開始返回內銷，價格一定崩盤，很多價格到最後除了量之外，還有一個心理因素，當盤商、行口收鳳梨的時候，知道你外銷不出去了就會殺價，「我在台北農產當總經理過，我非常地清楚，農民肚子朝地背朝天，這麼的辛苦，就是希望在收成的時候，能夠賣到一個合理的好價格，等了18個月，等一個好價格的希望要落空了，心裡非常的著急，而且心裡非常的心酸」。

最後，韓國瑜呼籲，「各位好朋友，我們農民朋友不懂政治，現在是台灣鳳梨量產的時候，讓貨出得去，大家一起幫忙來採購，在我們農民朋友最困難的時候，來幫助他們，謝謝大家」。