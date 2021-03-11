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舊家翻出百年龍銀！網見「龍紋、明治45年」驚呆：發了

▲▼有網友在整理家中時，意外翻出了稀有錢幣。（示意圖／翻攝自維基百科）

▲有網友在整理家中時，意外翻出了稀有錢幣。（示意圖／翻攝自維基百科）

實習記者閔文昱／綜合報導

有些看似不值錢的老舊文物，或許在不同人眼中也有著不一樣的價值。一名網友日前在整裡舊家時，意外找到明治45年的一圓硬幣，還有一本明治大帝的書，於是就上網詢問這些物品現在還有價值嗎？沒想到真的釣出內行人大讚「一枚100多年前錢幣，現在台幣5000元會有人收」。

▲▼網友在家中找到的古書和硬幣。（圖／翻攝自PPT）

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▲網友在家中找到2串約33枚的老舊硬幣。（圖／翻攝自PPT）

這名網友在PTT八卦板以「整理家裡發現這些東西」為題發文，表示在整理家中時發現了兩串用舊布包著的33枚的硬幣，上方除了標示著「一圓」的字樣，另一面還有刻有「大日本‧明治四十五年」以及一些龍紋的圖案，另外，一本已經泛黃的「明治大帝」內頁除蓋有「泰山藏書」藏書章，還有手寫「蘇泰山寄贈」文字，推測這些文物都是日治時期的產物。

▲▼網友在家中找到的古書和硬幣。（圖／翻攝自PPT）

▲古書內頁寫著「明治大帝」。（圖／翻攝自PPT）

貼文一出，馬上就吸引不少網友關注，紛紛留言，「水喔，當傳家寶」、「發達了」、「你可以預約看屋了」、「可以去牽法拉利了，這簡直國家寶藏」、「到底是有多久沒整理才會整理出這些東西」、「你阿公阿嬤的東西吧，收好」、「哇 發了」、「老錢幣記得別拿去洗，洗完就沒價值了」。

▲▼網友在家中找到的古書和硬幣。（圖／翻攝自PPT）

▲不少網友指出，這些一圓硬幣價值不斐。（圖／翻攝自PPT）

也有網友認真評估了這些文物的價值，表示，「硬幣有人收啊，高雄的話在大順路某餐廳旁邊，書不值錢」、「剛剛上網看，一枚台幣5000會有人收」、「記得日本節目有看到介紹專門蒐古書的，一本大概幾萬到幾百萬收購，不過要鑒定過才知道價值，也是有流通的複製品只有幾千價值的」、「品像比較好的可以考慮拿去送鑑定，價值會翻幾倍，書的保存狀況看起來蠻差的 一定會有人要但可能賣不高」。

▲▼網友在家中找到的古書和硬幣。（圖／翻攝自PPT）

▲硬幣背面刻有龍紋及年份。（圖／翻攝自PPT）

日本鑄造的錢幣有五種規格，即五錢（1.25克）、十錢（2.7克）、二十錢（5.39克）、五十錢（有10.13克與13.48克2種樣式）和一圓（26.96克）。日本設計的錢幣造型別致，鑄工精緻，含銀量有百分之九十。因存世稀少而價格昂貴，其中價格最為高的珍稀銀幣為「明治四十五年龍銀壹圓」，現稱為市場價值翻倍的客觀幣種。

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