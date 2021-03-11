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美中外交高層會晤　白宮：將觸及深刻分歧議題

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓10日專電

美中外交高層官員預計18日在阿拉斯加會面，這是拜登政府上任後美中高層首度會晤。白宮發言人莎琪表示，這次會晤提供陳述廣泛議題的機會，包括雙方存在的深刻分歧議題。

美國國務院今天宣布，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）18 日將前往阿拉斯加，與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及中國外交部長王毅會晤。但會晤細節並未公布，僅說美方會與中方討論一系列議題。

莎琪（Jen Psaki）隨後也在白宮例行記者會上宣布這項會晤計畫。

她指出，重要的是拜登政府首次與中國官員的會晤在美國境內，且是在與亞洲與歐洲夥伴、盟邦進行密切磋商後進行。

美國、日本、印度及澳洲組成的「四方安全對話」（Quad）本週將首度舉行線上領袖峰會，美國總統拜登（Joe Biden）數週前也曾出席七大工業國集團（G7）領袖視訊會談。

布林肯與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin ）下週將訪問日本與南韓。布林肯與奧斯汀將與日本外務大臣茂木敏充、日本防衛大臣岸信夫舉行「2+2」會議。

對於美中外交高層會談內容，莎琪表示，這次會議提供一個陳述廣泛問題的機會，其中包括雙方存在的深刻分歧問題。美方將坦率向北京表達對中國在安全、繁榮與價值觀方面，對美國與盟邦夥伴帶來挑戰的憂慮。

此外，莎琪表示，會談還將討論涉及雙方共同利益並得以合作的領域，也提供一個強調美國將捍衛國際體系規則與自由開放印太地區的機會。

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