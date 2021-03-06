北京擬改香港選制　美國務院譴責憂民主嚴重受損

▲美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）。（圖／路透社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓5日專電

為了落實「愛國者治港」原則，中國擬為香港選舉設立資格審查制度。美國國務院今天譴責北京對香港自治、自由及民主發動直接攻擊，擔心新制度實施後，香港民主制度將嚴重受損。

中國第13屆全國人大4次會議5日上午在北京開幕，綜合港媒報導，全國人大常委會副委員長王晨在會中表示，香港選舉要建立全流程資格審查機制，也將調整和優化香港特別行政區選委會的組成，賦予選委會選出較大比例的立法會議員和直接參與提名。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天在電話媒體簡報會上被問到此事時表示，美國譴責北京持續攻擊香港民主制度，王晨在開幕會上所預告對香港選制的改革，是對香港自治、自由與民主程序的直接襲擊。

普萊斯指出，這些作法將限制香港人民政治參與、降低民主代表性及箝制政治論辯，目的只是要違抗香港人民清楚意志，讓他們不得在自己政府內有發聲機會。

他強調：「若真的實施，這些措施將導致香港民主制度嚴重受損，且直接牴觸『基本法』所指香港選舉應朝普選邁進的明確條文。」

普萊斯重申，北京當局應履行自身國際義務與承諾，依循香港「基本法」行事。「我們打從一開始就表明，美國與香港人民站在一起，他們尋求的僅是他們被積欠且應獲保障的普世權利。」

針對美國是否打算對中國在新疆作為採取更多行動，普萊斯表示，美方目前著重於動員世界各地理念相近夥伴，包含印太、歐洲與全球所有區域夥伴，要他們齊聲譴責新疆、香港與其他地方的人權侵犯與壓迫事件。

普萊斯說，美方未來在此議題上會有更多發言，他不認為有人滿意目前國際社會對新疆情勢的反應。正因如此，美國正在多方促使世界採取集體行動，清楚表明他們不會縱容人權侵犯事件在新疆與其他地方上演。