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祖先被滅村！日月潭底「200年遺跡」乾旱現身　黃家後代遭逼拆屋

▲▼日月潭水位近10年最低 清朝百年遺跡村落浮現。（圖／東森新聞）

▲由於日月潭水庫興建，黃姓家族被迫搬遷。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

南投縣有一個居住在日月潭附近的黃姓家族，他們的祖先在清朝時期其實居住在日月潭底（當年仍是陸地），直到日治時期興建水壩才被迫往外遷移，不料現在的家族地又遭到林務局提告「拆屋還地」，讓黃姓一家人直呼非常不合理，甚至拿出當年的地籍資料要討公道。

全台水情告急，日月潭水位不斷下降，「九蛙疊像」發生全露情況，現在甚至連200多年前的清代建築遺跡也露出水面。一名黃姓家族成員透露，他們家族清朝時就居住在如今的潭底處，因為日治時期興建水壩才被迫外遷，「這一個轉角處（房屋遺跡）可能比較堅固，所以才沒有被沖走。」

▲▼日月潭水位近10年最低 清朝百年遺跡村落浮現。（圖／東森新聞）

▲黃姓祖先在台灣回歸民國後，沒有登記土資訊，導致土地被認為是無主林地，才延伸如今的糾紛。（圖／東森新聞）

黃姓家族在日月潭水庫興建後，搬遷到如今水社碼頭附近，居住至今也超過70年，沒想到現在卻被林務局提告，要求他們拆屋並歸還土地。黃姓家族成員黃文登說「已經住那麼久了，別人都可以居住、開發，林地都可以開發建房子，我們這老早的房子……，為什麼不能讓我們有生存的空間呢。」

黃姓家族成員與林務局打官司，搬出一疊一疊的地籍資料，從日治時期至今的土地變遷，還有完整地圖，由於祖先在回歸民國後，沒有登記土資訊，導致土地被認為是林地，因此才發生土地糾紛，官司纏訟至今已經有數十年，目前正在最高法院等待判決。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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