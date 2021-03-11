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金融高層父母離婚！鳳梨坦言「在獄中寫信給媽」　弟曝超驚人祕辛

鳳梨的弟弟（左）和媽媽（中）目前都一起在嘉義協助他的品牌事業。

圖文／鏡週刊

今年才30歲的鳳梨靠著直播賣貨起家，如今已開了2、3家公司，在嘉義買了好幾間房子，更有3輛百萬名車，但其實他曾「浪流連」十年，雖然沒有真正加入幫派，但該做的壞事幾乎都做過一輪，談起走偏歷程：「父母以前都是金融業高層，小時候其實家裡不錯，但後來爸爸賭博欠了上千萬債務，父母也因為這樣離婚，生活從天堂掉到地獄，單親加上窮，開始被看不起、欺負，心態價值觀產生偏差，壓抑到最後就決定反抗，從今往後只有我欺負別人！」

 

鳳梨國一開始四處打架鬧事，媽媽動不動就被叫去學校，「後來變成警察局、醫院打來，高中的時候是接到地檢署或法院通知，最後一次沒有接到電話，因為我在裡面（獄中）寫信給她。」

鳳梨和阿嬤感情相當好，過年時還包了大紅包。（翻攝自鳳梨IG）

鳳梨的弟弟曝光一段只有他和媽媽知道的祕辛說：「小時候媽媽為了鳳梨到處求神問卜，曾有宮廟的人說他是被煞到，要喝5歲男童的童子尿，那時候我們每天偷偷把尿加在他的食物裡和滴在衣服上，讓他喝了1、2年！」讓鳳梨聽聞氣得大喊：「乾！真的假的！」

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