傾斜山坡上的私人住宅　大片落地窗盡收瑞士山峰景觀

襯著高聳白頭的雄偉山脈、平鋪開展的大片綠意山麓，這風景如畫的山坡上有一棟混凝土澆鑄而成，以厚實平面堅定展向四面八方的建築物，這是建築師Angela Deuber為單人客戶設計，建於瑞士圖西斯（thusis）的傾斜山坡上的私人住宅。

此處地勢並不平坦，建築基地整體有著相當的高度落差。然而Angela Deuber沒有因此而重新整平土地，而是選擇與土地坡度和諧共存地施行建設計畫。如此一來，建築物就像是直接從地上生根長大似的，穩固且切合該處地形。

這個混凝土結構包含圓柱、兩面牆和四個角，共同構成建築整體。裸露的混凝土是現場澆灌製成，表面經過磨製與錘打。天花板從內向外連續延伸，高達3.4公尺的屋頂保護了上層露台。

從正面看，這棟住宅長24公尺，如詩如畫的瑞士山峰就大方俐落的挺立眼前，為此，建築師設計令人感到舒心愜意的大片落地窗，壯麗景觀直收眼底...

圖文來源／Designboom

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