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古墓派絕世建築！在高聳的純淨石牆裡，來場靜默冥想

建築設計師喬吉奧‧拉瓦（Giorgio Rava）的創作實踐，總是基於對本質的追求。當他在佛羅倫斯大學學完建築後，隨即在法恩扎的高等工業學院攻讀家具和時裝設計，讓他擁有了對室內建築、家具物件乃至柔軟材料的掌握。



Giorgio Rava, Rome Penthouse, 2012-2014.

喬吉奧擺脫形式的各種幻象、跳開時間的束縛，如許多大師一般，轉向對精神本質的追求。於是，他能在喧囂的當代專注面向沉默，以對光、空間與物質的雕塑，以更原始而素樸的形式，塑造出純淨寧靜、深遠雋永的作品。



Giorgio Rava, Lake Residence, 2011-2013.

喬吉奧對靈性的熱情、完美追求，即展現在主題為「實現靜默」（Materialising Silence）的隱世山居（Hill Residence）裡。在這座隱入雲嵐與鬱綠林地間的房屋，建築內部說是生活空間，不如說是寺廟，甚至更像地下古墓一般──單一材質的天然淺色石牆簡單砌疊、高高聳立，與同樣材質的地板，大面積包圍成一種原始而封閉的世界，適宜於與神性相會，也適合哲學沉思。生活的元素都被精心隱藏起來，讓人造空間凝結出自然的簡潔力量，卻也在當中擁有抽離日常與非自然的神聖感...

圖片來源、文字資料參考／Giorgio Rava

（完整文章請看瘋設計

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關鍵字：

古墓派 建築 石牆 純淨 冥想

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