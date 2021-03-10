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如紀念碑聳矗的灰色玄武岩建築　Gray Villa與地景緊密相屬

White cube工作室的「灰色別墅」（Gray Villa）位於伊朗亞塞拜然（Azerbaijan）西部的馬庫（Maku）城市入口處，其銳利筆直，高聳向天的尖角，就像是一座肅然挺立的灰色紀念碑。此建築的設計理念是盡可能減少對周遭環境的影響，並積極建立建築與自然間的緊密聯繫，採用玄武岩作為建材、以灰色為主體，都是增強這層關聯的方式。Gray Villa不只在本質上以傳統的方式與自然相綴屬，也試著以現代的方式與環境互動。

Gray Villa矗立於Maku這個城市的入口近郊，就像是宣告即將進入Maku的紀念碑。建築所在地是山巒環繞的廣闊花園，擁有能夠一覽附近公路和南部平原美景的良好視野。

White cube工作室秉持著與自然緊密連結的核心概念設計Gray Villa，「不規則的岩石和高聳的山脈，讓我們決定建造一個輕巧而規整的建築，以表示對自然的崇敬。」他們使用玄武岩為建材，並且以性質中庸的灰色為建築主體色。縱然建築本體有仍具有一定的體積感，工作室仍透過各種形式致力深化與自然緊密連結的概念...

圖文來源／DesignboomWhite Cube Atelier

（完整文章請看瘋設計

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