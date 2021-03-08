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日本極簡感的私人住宅！黃金比例的中央庭院盈滿日光

由埃及建築師Ahmed Itafy設計，位於日本的pinctada house採用費波那契黃金比例概念，以一個懸臂式的純白量體圈出一方豪華但私密的中央庭院，庭院中暗紅色的格線與圓弧狀階梯完整了黃金比例的美感，綴以垂直透亮的藍色泳池，如此方中有圓，色彩簡約大方的兩層量體，為五口之家提供了既隱私又舒適的生活空間。

因應住宅主人想要擁有大量隱私、不受鄰居影響的要求，pinctada house沒有任何對外窗。如此封閉的設計阻絕大部分日照，然而全無頂棚遮蔽的中央庭院盈滿日光，補足無法自窗牖探入的光線，也創造出寬敞美觀的私人戶外場域。

該住宅遵循「以簡馭繁」的理念，展示了極其簡約的外觀和豪華的內部裝飾。這棟方正具分量感的建築外觀極其俐落，平坦的立面僅有為設置泳池而凹陷的矩形沖孔，與整體剛直整肅的量體互相呼應，另一側則是順應內部黃金比例畫開了弧形內旋的牆縫，令人想像量體內部不同於剛直外表的無限奢華柔美...

圖文來源／Designboom

（完整文章請看瘋設計

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