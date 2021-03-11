顏若芳跟女性友人買房「蕾達」響了！　網分析：整個很女同志元素

▲王定宇、顏若芳。（圖／記者湯興漢攝／記者周宸亘攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨發言人顏若芳與立委王定宇被週刊直擊同居的風波延燒至今，網路上有各種不同的討論。其中，臉書粉絲專頁「莫羽静與她的墨水故事」分析，覺得「蕾達」有響，很有女同志元素，「不要這樣一直抹黃到後面，顏被迫出櫃承認是女同志」。

「莫羽静與她的墨水故事」粉絲專頁指出，昨天與幾個拉女，觀察顏若芳的講話方式和外表，從新聞上也看到她是「感情絕緣體」，房子不是跟爸媽一起買，或是爸媽給錢自己繳房貸，而是跟女性友人一起買，而且還是在女性友人公司附近。

粉絲專頁指出，覺得「蕾達」有響，講話的語調和沉穩聲線，「就一整個PPL姐姐的feel，而且又有在健身，一整個都很女同志元素」。

粉絲專頁表示，跟朋友一起買房，而且是買在對方公司附近，一整個就很謎，但如果是PPL姐氣的角色，這一整個就會合理到不行，或者是所謂的女性友人是T或偏T，那就會連租空房給人都更完全合理。

對於以上論點，粉絲專頁認為，遠比顏若芳跟王定宇的緋聞可能性高太多，「就不要這樣一直抹黃抹到後面，顏被迫出櫃承認是女同志，這樣一整個道德制高點根本君臨天下把對方當白痴打」。

粉絲專頁表示，好像看到姐氣這麼重的人出來說，房子是她跟她女友買的，她住的時候都睡女友房，王定宇其實是偶而會來借住客房的電燈泡，早餐是吃完早餐後，幫放假的女友買早餐時，順便幫王委員買的，因為另一份是王的，他自己提很正常，這種劇情才叫有爆點。

最後，該粉專強調，要看圖說故事寫劇本大家來寫啊，這個劇本的可信度，根本海放媒體的顏王密戀同居，而且更有爆點。