董娘PO文控「老公不回家」　害股價兩天暴跌19%…散戶傻眼狂罵

▲董娘在微博發文找老公，引起輿論關注。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸上市化妝品零售商「麗人麗妝」董娘日前在微博發文，控訴老公拋家棄子不回家，連家裡的生活費都藉口推託，害她過得像個單親媽媽。貼文曝光的隔天，「麗人麗妝」股價隨即跌停，今日也開低走低，兩個交易日就大跌了19%，令股東們相當傻眼。

「麗人麗妝」的董娘翁淑華8日婦女節當天在微博上向丈夫黃韜喊話，還標註了多名微博上的知名人士，包含阿里巴巴集團創辦人馬雲、網紅papi醬等。

翁淑華表示，黃韜多年前勸說她回家全力照顧孩子，稱自己會更努力去拚事業，讓家庭更美好，「我一直堅守承諾，做好全職母親、全職太太，而你呢？孩子生病你在哪？過年過節團聚你在哪？我和孩子需要你時在哪？這幾年，身為一個丈夫與父親的你，到底在哪？」

▼翁淑華還貼出員工識別證，證明自己是公司的001號員工。（圖／翻攝微博）



翁淑華指出，十多年前，家裡比較困難，她一邊在家照顧生病的黃韜，一邊經營著一家淘寶店，那時黃韜常說要跟她一起創業、努力，一定讓這個家不會吃不上飯、不會買不起藥，一定讓這個家幸福。

翁淑華提到，黃韜這幾年晚上回家，連小孩發高燒都找不到人，在微信群各種喊，也只得到了一句敷衍的回應，「我自認是個堅強的女人，但那一次我哭了，是無助、是心疼孩子，是心寒，感覺自己更像是一個單親媽媽。」

翁淑華表示，一切美好承諾都成為了空頭支票，黃韜把笑臉都給了別人，生活圈子都在家門外，家中的生活開銷藉口推託，孩子們的成長陪伴假裝忘了，「不要說一家人共進晚餐，連一個節日的問候都變得奢侈，你連人影都見不到。」

▼「麗人麗妝」風光上市，黃韜（左二）親自出席敲鑼儀式。（圖／翻攝微博）



翁淑華還強調，「如果你看到這篇微博，希望你的良知可以讓你記得你有一個家，你的家給予你的一切，記得你是一個有妻兒的男人，記得你作為一個丈夫和父親應盡的責任。」

該篇貼文曝光的隔天，「麗人麗妝」股價隨即跌停，今天也開低走低大跌9%，兩個交易日就下跌了19%，市值蒸發近30億元人民幣。

股價以如此離奇的方式暴跌，也令大批股東感到非常傻眼，在網路上大罵，「黃韜快點回家，投資你的公司不是讓拋妻棄子！」「找老公就找老公，為什麼損害股民的利益？我們害你沒老公嗎？」「你們的私事自己解決啊，為什麼要害股民虧錢呀！」

陸媒《e公司》也為此致電詢問「麗人麗妝」，相關負責人表示，有注意到突發情況，但這是黃韜的私事，公司也不清楚事情緣由，已經與黃韜聯繫了解事件，但目前未有回覆。