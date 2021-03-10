59歲「台灣女孩」凌友詩獲政協頒獎　建議立國家統一法「懲罰台獨」

▲凌友詩今年再次參加政協會議。（圖／翻攝央廣網）



記者蔡紹堅／綜合報導

現年59歲、曾自稱「平凡台灣女孩」的大陸全國政協委員凌友詩，近日又赴北京參加政協會議，還獲頒「全國政協委員優秀履職獎」。凌友詩此次雖未上台演講，但也對台灣問題發表了看法，她表示，應該推出「國家統一法」，因為「反分裂國家法」對台獨行為並沒有相關懲罰細則，台獨勢力日益猖獗。

凌友詩2年前曾在政協會議上台演講，自稱「平凡台灣女孩」，並表示支持一國兩制，在台灣引起很大風波，最後遭內政部依法開罰50萬元。

凌友詩近日又參加了在北京舉行的政協會議，在接受媒體訪問時，她表示，推出一部《國家統一法》十分必要，島內目前的種種「台獨」行為，《反國家分裂法》並沒有相關的懲罰細則，「台獨」勢力分裂祖國日益猖獗，隱患嚴重。

凌友詩也針對近期多次被提及的「台獨份子清單」發表看法，她說，制定「清單」的範圍應該廣泛一些，對兩岸關係發展，阻礙祖國統一的「台獨」行為，都應該被列入「台獨分子清單」。

此外，凌友詩今年還獲頒了「全國政協委員優秀履職獎」，獲獎原因與「愛國愛港」精神相關，她也在表彰儀式後表示，對於能夠得獎感到意外又榮幸，將繼續以自己的所學所長為國家建言獻策。

▼凌友詩2年前在政協會議上演講，自稱「平凡台灣女孩」。

