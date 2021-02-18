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社會 社會焦點 保障人權

台南大叔關不怕！躲操場旁「狂偷成大生錢」…第3次下手翻包包慘了

錢,錢包。（圖／達志／示意圖）

▲台南大叔因多次竊盜前科入獄服刑，出獄後再偷多名成大學生錢包，下場再遭判刑。（圖／達志／示意圖）

記者戴若涵／台南報導

台南一名41歲余姓男子有多次竊盜前科，2020年間他潛入成功大學光復校區，在司令台邊偷走學生皮夾內的錢，他食髓知味重返校園多次行竊，第三度動手時被巡邏員警當場查獲，日前法院判決出爐！

根據檢方調查，余男曾因竊盜案件遭4度判刑確定，合併應執行有期徒刑1年8月，孰料，他出獄沒多久後，竟然不思悔改再度行竊。2020年12月5日晚間他到成功大學光復校區操場司令台右側階梯入口處，竊取了2名學生皮夾內的2500、300元得手；2021年1月5日又到該校操場東側看抬處，竊取另名學生皮夾內的1300元。

屢偷屢得逞的余男嚐到甜頭後，10天後再前往成大校園操場北側階梯處，正當他徒手翻找學生放置於該處的後背包時，當場被巡邏員警發現。經檢方調查過後，余男被依竊盜、竊盜未遂等罪起訴。

台南地方法院審理過後，審酌余男先前就有多次竊盜前科，這次又一次犯下3起竊盜案，可見他欠缺對他人財產之尊重，考量余男事後坦承犯行，最後依照竊盜、竊盜未遂罪判刑4月、3月、2月，應執行有期徒刑8月，得易科罰金24萬元，全案仍可上訴。

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