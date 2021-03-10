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台中路跑送「最在地獎品」！整支閃金光超霸氣　網笑：東泉瓶呢？

▲▼台中市路跑紀念品。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲超大支子彈保溫杯。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者黃可昀／綜合報導

台中市是台灣人口排名第二多的都市，也是國內旅遊的熱門選擇，不過，外縣市對於台中的印象大多是熱情、火爆，甚至帶點「火藥味」！台中一名男子日前參加政府舉辦的公益馬拉松，完成挑戰後可以獲得紀念品，但當他拿到的時候略顯尷尬，直呼「非常在地！」

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」貼出台中市路跑紀念品，包含一個金銅色的吊飾，以及金到發光的保溫杯，上頭印有「2021台中資訊盃 公益馬拉松」的字樣，讓人會心一笑的是，有別於一般紀念品的枯燥外型，這2項獎品造型都讓人眼睛為之一亮，竟然選用手榴彈、子彈的外型，看起來實在霸氣十足，真的惹不起。

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▲▼台中市路跑紀念品。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲還有手榴彈造型吊飾。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

官方透露，這次會設計子彈造型是為了配合軍方意象，出發點是協助軍方行銷，並推廣慈善公益，沒有其他涵義或影射。台中市電腦商業同業公會舉辦這場馬拉松，用意是回憶早期成功嶺營區，也配合國防巡禮活動，讓更多人了解國軍生態，進而吸引有意願者加入。

網友紛紛笑回，「沒有東泉的瓶子嗎」、「現在只剩下記念品，大部份真品都下南部了」、「少了消波塊」、「我也有，這個水瓶便宜，保溫功能也不差」、「在地人都用這款」、「明年就是水餃+消波塊」、「慶記獨家冠名贊助。」

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紀念品台中子彈手榴彈

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