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快訊／中捷綠線審查過關！　盧秀燕宣布：4／25正式通車

▲中捷停駛逾100天，台中市長盧秀燕宣布，明日公開恢復通車時程。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市長盧秀燕宣布，台中捷運將在3月25日恢復試營運30天，4月25日正式通車。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華、戴若涵／台中報導

台中捷運綠線2020年11月試營運6天就發現車廂連結器軸心斷裂，隨即全面停駛。歷經109天，台中市捷運故障審查委員會終於審查通過台北捷運工程局提送的故障分析報告。台中市長盧秀燕10日上午宣布，台中捷運將在3月25日恢復試營運30天，4月25日正式通車。

▲▼台中捷運綠線4/25通車，盧秀燕說明。（圖／記者游瓊華攝）

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▲台中捷運綠線4/25通車，盧秀燕說明。（圖／記者游瓊華攝，下同）

台中捷運綠線聯結器軸心斷裂事件經過捷運故障審查委員會6次嚴格把關，已確認改善方案安全無虞，台中市長盧秀燕10日宣布，捷運綠線11日起展開全車隊運轉測試，3月25日起至4月23日試營運，民眾攜帶電子票證即可免費搭乘，4月25日正式通車。

盧市長表示，綠線是中部第一條捷運，興建已超過13年，市民引頸期盼迎接捷運新生活，2020年11月21日發生電聯車聯結器軸心斷裂事件後暫停試營運，台中市政府與台中捷運公司、施工單位台北市政府捷運工程局、廠商川崎重工全力找出故障原因及改善方案，廠商提送的故障分析報告經過北市府中捷半永久式聯結器故障調查案審查委員會、中市府捷運故障審查委員會雙重把關，已確認故障原因，且改善方案安全無虞，因此10日宣布捷運綠線將重啟營運。

盧市長指出，捷運綠線將從3月11日至24日進行全車隊運轉測試，列車按照營運時刻表行駛，同步讓全線系統設施設備運作暖身；接著從3月25日至4月23日試營運，全線18個車站免費開放民眾試乘，4月24日停止服務一天，準備4月25日舉行通車典禮、典禮後正式營運。

盧市長也說，先前試營運時間採兩階段開放，由於民眾搭乘踴躍，這次試營運30天都將直接按照正式營運班表，每日6時至24時開放搭乘；另外，因應高鐵末班車旅客轉乘需求，捷運高鐵台中站每日凌晨0時15分加開往北屯總站的加班車。

▲▼台中捷運綠線4/25通車，盧秀燕說明。（圖／記者游瓊華攝）

交通局長葉昭甫指出，中市府捷運故障審查委員會共召開6次會議及2次場勘行程，每位委員都竭盡心力、秉持專業、公正客觀地詳細審查此案相關資料與報告，經委員們交叉提問，深入分析與討論後，同意北捷局提出的事故發生原因及改善方案，包含「五大面向全驗證」及「三道防護守安全」。

葉局長進一步說明，五大面向全驗證包含材料驗證（鋼材提升）、設計驗證（安全係數提升）、製造驗證（適當熱處理）、組裝驗證（完善產品指示書）及運轉驗證（AW3最大附載測試）；三道防護則為保固延長、定期檢測、監控運轉，要求廠商應保證聯結器營運後至大修前的運轉安全無虞，並提供最新修正的產品改善指引手冊(PMI)，且持續監測半永久式聯結器運轉情形。

針對營運班距，台中捷運公司董事長林志盈說明，平日尖峰每5分鐘一班、離峰每8分鐘一班，假日6至10時、20至23時每8分鐘一班、10至20時每5分30秒一班，無論平假日深夜23時後均為每15分鐘一班。

台中捷運公司表示，民眾必須持電子票證（悠遊卡、一卡通及愛金卡）進出車站，試營運期間免費搭乘，進出站不會扣款，若無攜帶電子票證，可至車站旅客詢問處購買。另外，為配合防疫，搭乘捷運請務必全程佩戴口罩，也請民眾於站內及車廂內勿飲食、先下車後上車、搭車時緊握把手或握桿，共同維護乘車安全及品質。

▲▼台中捷運綠線4/25通車，盧秀燕說明。（圖／記者游瓊華攝）

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