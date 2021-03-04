中捷綠線九德烏日站天橋開放民眾通行　過馬路省時也安全

▲中捷綠線開放九德、烏日站天橋，供民眾過馬路使用。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中捷運綠線九德站與烏日站設有橫跨道路天橋，雖然還未正式通車，中捷公司4日宣布，即日起每天早上6點至晚上9點，九德、烏日2站聯通天橋與非付費區將開放民眾使用，可利用天橋跨越建國路及台鐵，除避免穿越馬路的危險外，也能縮短3分鐘路程。

台中捷運公司表示，捷運九德站有2處出口，分別在建國路及興華街。建國路出口旁設有公車站牌，因公車站牌到十字路口有段距離，有些民眾下車後直接橫越建國路，再走供機車通行的「錢鼠洞」進入中華路及中山路。建國路車流龐大，經常險象環生；烏日站出口則分別設在建國路及平等路，目前民眾多使用斑馬線穿越建國路及人行地下道穿越台鐵。

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▲▼中捷綠線九德站天橋現況。（圖／台中市政府提供）

中捷說，捷運綠線目前雖暫停試營運，為守護民眾通勤、通學安全，即日起，每日6時至21時開放九德站及烏日站連通天橋及非付費區，供民眾通行及使用，從天橋跨越建國路及台鐵，可降低穿越馬路的危險，還可免去民眾繞路的不便。經過實測，原本從建國路出口走到興華街出口約需5分鐘，開放天橋後，出口互通只需2分鐘，省下一半以上時間，大幅滿足烏日地區民眾及學生通勤、通學需求。

台中捷運目前開放松竹站、文心中清站、市政府站、文心森林公園站、大慶站、九德站及烏日站7站非付費區供民眾使用，另外，松竹站、文心中清站、市政府站、文心森林公園站及大慶站5站也提供雙十公車市民限定綁卡服務，歡迎多加利用。

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