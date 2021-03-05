百歲阿嬤接生超過5000娃娃　盧秀燕贈玫瑰頒「經典女性」

▲百歲阿嬤接生超過5000娃娃，台中市長盧秀燕贈玫瑰頒「經典女性」。（圖／台中市政府提供）



記者游瓊華／台中報導

為慶祝婦女節到來，台中市長盧秀燕5日逐一致贈1朵玫瑰花和1塊麵包給各行各業代表、共計100位「經典女性」，同時向每位女性表達感謝，當中最受矚目的，莫過於超過百歲的羅劉阿自奶奶，從事產婆工作40年，接生超過5000名寶寶。

盧秀燕表示，她是六都唯一的女性市長，雖然女性權益蒸蒸日上，但女性要能在職場上闖出一片天仍面臨許多挑戰，她上任後重視性別平等，透過百位經典女性慶祝活動，盼讓大家看到偉大女性在各行各業的犧牲奉獻，思索並捍衛婦女權益，效仿她們的奮鬥精神。

社會局長彭懷真則說，這一百位女性身處社會不同角落，有人是環境稽查員，稽查過程中要徒手拉開水溝蓋，半個身體探入水溝裡取水蒐證，面對臭泥毒氣也無所畏懼，每一位都是各行各業令人敬佩的女性代表。

▲台中市長盧秀燕5日致贈1朵玫瑰花和1塊麵包給各行各業代表、共計100位「經典女性」。（圖／台中市政府提供）



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