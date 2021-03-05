　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

百歲阿嬤接生超過5000娃娃　盧秀燕贈玫瑰頒「經典女性」

▲百歲阿嬤接生超過5000娃娃，台中市長盧秀燕贈玫瑰頒「經典女性」。（圖／台中市政府提供）

▲百歲阿嬤接生超過5000娃娃，台中市長盧秀燕贈玫瑰頒「經典女性」。（圖／台中市政府提供）

記者游瓊華／台中報導

為慶祝婦女節到來，台中市長盧秀燕5日逐一致贈1朵玫瑰花和1塊麵包給各行各業代表、共計100位「經典女性」，同時向每位女性表達感謝，當中最受矚目的，莫過於超過百歲的羅劉阿自奶奶，從事產婆工作40年，接生超過5000名寶寶。

盧秀燕表示，她是六都唯一的女性市長，雖然女性權益蒸蒸日上，但女性要能在職場上闖出一片天仍面臨許多挑戰，她上任後重視性別平等，透過百位經典女性慶祝活動，盼讓大家看到偉大女性在各行各業的犧牲奉獻，思索並捍衛婦女權益，效仿她們的奮鬥精神。

社會局長彭懷真則說，這一百位女性身處社會不同角落，有人是環境稽查員，稽查過程中要徒手拉開水溝蓋，半個身體探入水溝裡取水蒐證，面對臭泥毒氣也無所畏懼，每一位都是各行各業令人敬佩的女性代表。

▲百歲阿嬤接生超過5000娃娃，台中市長盧秀燕贈玫瑰頒「經典女性」。（圖／台中市政府提供）

▲台中市長盧秀燕5日致贈1朵玫瑰花和1塊麵包給各行各業代表、共計100位「經典女性」。（圖／台中市政府提供）

【更多新聞】

快訊／台中5月大女娃遭重手虐打！台中托嬰中心急歇業　家長傻眼

恐怖！台女驚現20歲停經、30歲少卵化　不孕症權威：快找人結婚
 

ET快訊
小賈斯汀床上交纏亞裔女星　身份曝光竟是「高凌風愛女」
莊凌芸墜樓亡　經紀公司聲明曝光
國中生夾30元滷味遭拒賣！老闆還原狀況「大逆轉」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

分到家產後變臉……不養阿公罵父無賴　法院判不孝孫土地吐出來

嘉藥跨域學習工作坊　寓教於樂趣味多多

見證沉浸使命新傳承　崑山科大新聘族語教保員開訓

百歲阿嬤接生超過5000娃娃　盧秀燕贈玫瑰頒「經典女性」

名嘴痛批世界客博會花15億為誰鋪紅毯？　桃市府回嗆：沒格調抹黑

中國禁止鳳梨進口　黃偉哲下鄉關心鳳梨生長情形

三發教育基金會行動書車添新力　台南書車首發大獲好評！

鳳梨釋迦傳崩盤...台東縣府畫大XX　農業處：因這原因價格穩定

短暫相聚溫暖一生！打開家門愛住進來　花蓮授證50戶寄養家庭

預約演講費用來行善　牛排變黑輪香腸

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

傻眼！婦人拆封免洗內褲不結帳　店員解釋衛生疑慮遭回：手有消毒

煞車當油門「啊！」女駕駛沿路叫　攔腰撞路人...祠堂牆壁被衝破洞

福原愛「不認出軌」親筆信道歉：夫妻共同面對　江宏傑深情喊話「對小愛的愛至今不變」

萌柴露燦笑迷上玩「炒蘿蔔遊戲」　循環伸掌狂要姐姐切：再來一次～

壯男買「啤酒+甩炮」55元嫌貴！　趁老翁轉身狠甩拳重擊劃傷耳朵

分到家產後變臉……不養阿公罵父無賴　法院判不孝孫土地吐出來

嘉藥跨域學習工作坊　寓教於樂趣味多多

見證沉浸使命新傳承　崑山科大新聘族語教保員開訓

百歲阿嬤接生超過5000娃娃　盧秀燕贈玫瑰頒「經典女性」

名嘴痛批世界客博會花15億為誰鋪紅毯？　桃市府回嗆：沒格調抹黑

中國禁止鳳梨進口　黃偉哲下鄉關心鳳梨生長情形

三發教育基金會行動書車添新力　台南書車首發大獲好評！

鳳梨釋迦傳崩盤...台東縣府畫大XX　農業處：因這原因價格穩定

短暫相聚溫暖一生！打開家門愛住進來　花蓮授證50戶寄養家庭

預約演講費用來行善　牛排變黑輪香腸

分到家產後變臉……不養阿公罵父無賴　法院判不孝孫土地吐出來

劉基鴻砲轟陳琥！田澤純一9局關門　味全10比2兄弟

J.Sheon當選秀導師「超嚴」　驚見20萬粉絲正妹參賽

林鶴明揭江啟臣連任3策略：為個人政治生涯　把公投綁主席選舉

台南水泥預拌車沿途掉泥漿　8名機車騎士「犁田」4人送醫

細數歷任「GD嫂」驚人相似處！Jennie、小松菜奈、Kiko都靠高級厭世臉走跳

周宇修／陽光普照，回歸社會之路多遠？回望釋字第799號

UBA四強全數出爐　20日小巨蛋健行男籃、世新女籃尋求連霸

美軍睡眠不足率高！陸軍最血汗　戰備中睡不到5小時

除了實用還要鍛造孩子的心　兒童餐具及座椅培養自我認同與想像力

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

地方熱門新聞

林智堅空降參選桃園市長　鄭寶清看法

女吃砂鍋魚頭譙抬價！遭監視器打臉

有詭！垃圾車壓縮廢棄物「行李箱狂噴煙」

桃園市12區農會理監事　當選名單出爐

台南蛋黃區成夜市？藍軍請檢調查圖利

台鐵罹難領班出殯　家屬掛布條抗議

反恐演練　捷運暴徒長短槍挾持人質Vs.特警攻堅

鳳梨釋迦傳崩盤...台東縣府畫大XX

民眾祭祖「南都福座」拒停車

家長請注意！桃園市首見腸病毒71型

和美警一碗麵暖心！阿公「兩輪變雙腳」摸黑返家

攀登北山武山意外多...內幕曝

名嘴批辦客博會為誰鋪紅毯　 桃市回嗆

坤輿掩埋場試運轉中止　自救會：要廢設置許可

更多熱門

相關新聞

藻礁公投過「增500萬噸燃煤」盧秀燕批經長失德失格

藻礁公投過「增500萬噸燃煤」盧秀燕批經長失德失格

經濟部長王美花表示，藻礁公投如過關將導致中油天然氣接收站延宕，恐增加500萬噸燃煤用量。台中市長盧秀燕5日對此認為這說法「非常失德、失格」，不應製造區域人民感情衝突。她希望中央能做到保存藻礁、愛護環境跟減煤減碳兩全其美，不應強迫全國人民選擇其一、互相傷害，希望中央繼續努力、繼續加油。

拒絕萊豬　盧秀燕：未來每周查驗公布

拒絕萊豬　盧秀燕：未來每周查驗公布

全台過去七年空氣最差的二月

全台過去七年空氣最差的二月

台灣鳳梨吃起來！盧秀燕：不分縣市力挺農民

台灣鳳梨吃起來！盧秀燕：不分縣市力挺農民

6歲童走失巧遇媽媽市長盧秀燕　拿紅包破涕為笑

6歲童走失巧遇媽媽市長盧秀燕　拿紅包破涕為笑

關鍵字：

經典女性盧秀燕

讀者迴響

熱門新聞

即／22歲女歌手找老師聊天10F墜下！搶救2小時不治

網傳15歲男激戰50個國中妹！桃園教育局回應了

22歲莊凌芸墜10F輕生亡　IG最後訊息曝光

她好心問暖…下秒慘遭浪漢「公園性侵」

獨／正妹麵線老闆娘三圍曝　3大擇偶條件

國中弟夾30元滷味！老闆「1理由」拒賣

福原愛、江宏傑1動作「不合邏輯」

日本律師搖頭「福原愛就是出軌」！這1行為成鐵證

不只福原愛！日本3女神「台日婚姻」崩盤

紐西蘭發海嘯警告　呼籲高處避難

正妹逛通化夜市「下半身僅一條線」！

福原愛2度道歉　江宏傑喊話：我對小愛的愛至今不曾改變

鋼琴仙女彈到一半脫了　大露雪乳螞蟻腰

莊凌芸墜樓身亡　3個月前才說「認同自願安樂死」

快訊／淡水22歲警巡邏被車撞！失去意識搶救中

更多

最夯影音

更多
可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」
又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面