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四週內第3場！鹿港今晚10點「送肉粽」　路線曝光：生人迴避

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／~~我愛鹿港小鎮~~）

▲送肉粽路線。（圖／翻攝自Facebook／~~我愛鹿港小鎮~~）

記者曾筠淇／綜合報導

彰化今晚有「送肉粽」儀式，請生人迴避！近日有網友在臉書社團「~~我愛鹿港小鎮~~」上提醒，今（13日）晚10點，將會有俗稱「送肉粽」的送煞法會，如果民眾會經過「鹿港鎮南勢庄」往「洋仔厝橋出海口」的路段，要盡量迴避。據了解，此次是彰化在四週內舉行的第3次相關法會。

這名網友近日在臉書社團「~~我愛鹿港小鎮~~」上表示，13日「星期日晚上十點後，鹿港南勢莊（庄）送煞往洋仔厝橋出海口，要路過盡量迴避。」

根據《聯合報》報導，這名亡者為幾年前從北部搬來的外地女子，因生活不如意而尋短，於12月7日被發現死在家中；為了安撫死者亡靈，也安定附近住戶的心，進而舉辦此場「送肉粽儀式」，此外，頭南里長鄭錦昌表示，此場法會路線將「從帝寶工業公司西側約3、400公尺沿著洋仔厝溪支流送往出海口」，民眾不必驚慌，但非必要切勿逗留。

▲▼法師淨身畫臉扮鬼王鍾馗，作法唸咒祭煞「送肉粽」，火燒上吊繩索驅亡靈。（圖／記者陳以昇攝）

▲「送肉粽」儀式，旨在安撫民心，也盼亡者安息。示意圖，與本文無關。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，11月24日晚間10點至12點曾舉辦送肉粽儀式，死者因久病厭世而上吊尋短；12月6日晚間11點也有一場送煞法會，老翁疑似因生活不順而在自家尋短。連同今晚，彰化四週內已舉辦3次相關法會，引發網友討論。

「送肉粽」是彰化沿海鄉鎮的喪葬習俗，又名送煞或喫麵線，傳說怕自縊的死者吊煞怨氣太重、會找替死鬼，因此當地廟宇會舉辦法會以化解煞氣，並將上吊用的繩索或支撐物送往海邊燒掉，至於為何稱之為「送肉粽」，其實是因肉粽多以細繩綁於牆上，因此藉以暗喻「上吊」。此法會雖起初僅盛行於彰化沿海地區，但近年來受到關注，因此彰化以外的部分地區也開始出現相關法會。

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關鍵字：

彰化送肉粽上吊~~我愛鹿港小鎮~~

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