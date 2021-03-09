拜登最快12日與印澳日元首視訊　四方安全對話「首次領導人峰會」

▲消息指出，拜登近日將與日本、澳洲、印度3國的領導人進行峰會。（圖／達志影像）

記者張寧倢／編譯

隨著與中國的緊張局勢持續，一名日本消息人士9日指出，美國總統拜登將與日本、印度、澳洲領導人進行視訊峰會，最快可能於12日舉行。

根據CNN報導，由美國、日本、印度和澳洲組成的「四方安全對話」（Quad）為非正式的亞太戰略論壇，定期舉行峰會與資訊交流，被部分人士視為一種潛在力量，以抗衡中國在亞太地區日益增加的影響力，與被認為屬於侵略的各種行為，而北京也曾譴責四方對話為「反中集團」。

報導指出，迄今為止四國元首從未親自參與任何四方會議，但隨著四國在各種問題上和中國的緊張關係加劇，一名知情的日本消息人士9日就向CNN透露，美國總統拜登、日本首相菅義偉、印度總理莫迪以及澳洲總理莫里森將在本周進行視訊峰會，很可能訂於12日舉行。

莫里森於上周新聞發布會表示，「四方安全對話對美國，與我們對印太地區的看法來說，是非常重要的。這將成為印太地區接觸的特徵，雖然不會有大型官僚機構與類似秘書處的組織，但這將是4位領導人、4個國家，為印太的和平、繁榮與穩定進行建設性的合作，對這地區的每個人都有好處。」

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