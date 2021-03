拜登愛犬咬傷人！美「第一狗狗」入白宮不到2月…遣送回老家

▲美國總統拜登和兩隻愛犬。(圖/翻攝自Instagram/Potus)

美國總統拜登的兩隻德國牧羊犬「冠軍」(Champ)和「少校」(Major)在拜登上任後搬入白宮,一同成為美國「第一狗狗」。但近日因「少校」一起咬人事件,在白宮不到兩個月,便被送回拜登老家德拉瓦州(Delware)。

《CNN》9日報導,3歲的「少校」進入白宮後多次出現具攻擊性行為,包括跳躍、吠叫和衝撞,近日更咬傷一名維安人員,因此必須將其遣送回家。今年13歲高齡的「冠軍」雖行動緩慢,也較不激動,但也一併送回德拉瓦州。

「冠軍」是第一夫人吉兒(Jill Biden)於2008拜登當選副總統時所認養的禮物;「少校」則是兩人2018年在德拉瓦州動物收容所(Delaware Animal Shelter)所領養,也是白宮第一隻收養而來的寵物。拜登在2月24日發文表示,「可隨時進出橢圓形辦公室的人不多。很開心跟各位報告,這兩位都在名單上」,對其寵愛程度顯而易見。

吉兒2月於歌手凱莉克萊森(Kelly Clarkson)節目中解釋,「他們並不習慣搭電梯,在南草坪玩耍時也能感覺被大批安全人員盯著」,也表示,「我很努力想讓狗狗們冷靜並習慣白宮生活,畢竟我們有一隻老狗和一隻非常年輕的狗。」

