拜登愛犬咬傷人！美「第一狗狗」入白宮不到2月…遣送回老家

▲美國總統拜登和兩隻愛犬。（圖／翻攝自Instagram／Potus）

實習記者徐于文／綜合外電報導

美國總統拜登的兩隻德國牧羊犬「冠軍」（Champ）和「少校」（Major）在拜登上任後搬入白宮，一同成為美國「第一狗狗」。但近日因「少校」一起咬人事件，在白宮不到兩個月，便被送回拜登老家德拉瓦州（Delware）。

《CNN》9日報導，3歲的「少校」進入白宮後多次出現具攻擊性行為，包括跳躍、吠叫和衝撞，近日更咬傷一名維安人員，因此必須將其遣送回家。今年13歲高齡的「冠軍」雖行動緩慢，也較不激動，但也一併送回德拉瓦州。

「冠軍」是第一夫人吉兒（Jill Biden）於2008拜登當選副總統時所認養的禮物；「少校」則是兩人2018年在德拉瓦州動物收容所（Delaware Animal Shelter）所領養，也是白宮第一隻收養而來的寵物。拜登在2月24日發文表示，「可隨時進出橢圓形辦公室的人不多。很開心跟各位報告，這兩位都在名單上」，對其寵愛程度顯而易見。

吉兒2月於歌手凱莉克萊森（Kelly Clarkson）節目中解釋，「他們並不習慣搭電梯，在南草坪玩耍時也能感覺被大批安全人員盯著」，也表示，「我很努力想讓狗狗們冷靜並習慣白宮生活，畢竟我們有一隻老狗和一隻非常年輕的狗。」