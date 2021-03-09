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小米11確認3月18日登台！官方預告：電影級相機的新世代

特約記者洪聖壹／綜合報導

全球第一家採用高通 Snapdragon 888 的小米 11 真的有台灣上市情報了！根據稍早官方公佈，小米 11 年度 5G 旗艦機將於 3 月 18 日舉辦的小米 11 新品上市發表會當中亮相，這是繼三星S21 之後，第二支高通S888 旗艦機在台上市，不過邀請函當中並未提及將於 3 月 10 日發表的小米 10S 的相關訊息。

最近的小米公司還挺忙碌，小米才於昨天（3/8）宣布將於 3 月 10 日正式公開「小米10S」新機，從命名來看很明顯就是小米10的加強版（Strengthen），預計至少有三大升級，處理器升級到高通 S870、相機除了 1.08 億畫素之外，傳聞也將延續小米11的拍攝介面，音效方面使用 Harman Kardon 認證的對稱式立體聲雙喇叭。

小米台灣昨天（3/8）同步在粉絲團做了一個小彩蛋，貼文中預告「等下有重要公告要發表，誰有看到的出個聲」明眼人都可以看出「小米11」將至，底下立刻有粉絲回應「11要來了嗎？」

這款小米11 是全球首發 5nm 高通S888 行動平台的智慧型手機，時間比三星Galaxy S21系列還早將近一個月，該款手機配備 6.81 吋的 2K 120Hz AMOLED 四曲面螢幕，Harman Kardon 認證喇叭，不管在顯示還是音效，都有三星產品的味道，但是國際版本反而讓三星S21系列捷足先登。

在拍攝方面，小米11 主打「電影級相機」，主要原因在於它的主鏡頭，該鏡頭使用 7 枚鏡片組、光圈加大到 F1.85，透過四合一 1.6μm 畫素輸出提供 1 億畫素高解析度照片。至於超廣角鏡頭最大可以拍 123°，解析度 1300 萬畫素光圈 F2.4，長焦端是一顆 500 萬畫素的微距鏡頭，透過智慧演算優化，可以進行 8K＠24 / 30fps 或者 4K@30 / 60fps 的錄影，並且可以快速進行 AI 場景辨識、魔法分身、前後雙景拍攝等功能，自拍鏡頭則是提供 2000 萬畫素拍攝畫質。

小米 11 在中國大陸共有 8GB /12GB LPDDR 5 兩種版本，並且使用 128GB / 256GB UFS 3.1 高速儲存方案，在規格上幾乎是可圈可點，並且提供卡其（素皮）、煙紫（素皮）、Special（雷軍簽名）、黑、白、藍色等款式。

小米在中國大陸上市一個月後宣布推出國際版本的小米11，同樣提供S888、國際版的米UI 12.5、55W 快充、50W 無線充電與 10W 無線反向充電，最高階版本提供 8GB LPDDR5 RAM / 256GB UFS 3.1 ROM 的方案，支援 Wifi 6。並且打算不跟進蘋果 iPhone 12 移除充電插頭的方案，國際版盒裝內都會附贈 55W GaN 氮化鎵充電器。

在稍早，官方確認小米11 即將於 3 月 18 日舉辦台灣上市記者會，並且同步會有許多新品亮相，沒有意外的話，小米台灣引進的產品應該就是國際版本，所以也不會有素皮版本或雷軍簽名版，倒是售價是否一如既往地吸引人，就看小米的誠意了。

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