小米抗告獲初步勝利！美國防部禁令暫停執行

▲小米總部。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸手機大廠小米先前被美國國防部以國家安全為由列入限制黑名單，向法院提出了抗告。根據最新判決結果，美國法院認為，國防部的禁令「武斷又反覆無常」，剝奪了小米的正當程序權利，暫時停止了該項禁令的執行。

根據《彭博》報導，美國地方法院法官Rudolph Contrera表示，該項禁令「武斷又反覆無常」，剝奪了小米的正當程序權利。

Rudolph Contrera指出，隨著訴訟的進行，禁令可能被完全撤銷，因此暫時停止了禁令的執行，避免小米受到「無法彌補的損害」。

▼小米創辦人雷軍。（圖／CFP）



美東時間12日，美國法院已正式禁止將小米認定為中國涉軍企業，並停止了相關限制，也解除了美國投資者購買及持有小米股票的限制，取消了強制出售小米股票的要求。

小米隨後也發布聲明，強調小米是一家獨立經營管理的上市公司，股權分散、股票公開交易，「我們生產的電子產品都是面向普通消費者的。」

小米指出，將小米列入中國涉軍企業名單是一個武斷而隨意的決定，法官也對此表示了認同，「我們會繼續請求法院最終判決該政令對小米無效。」

小米還提到，小米是一家年輕、充滿活力的科技公司，多年來為全世界消費者提供了智能手機、智能電視等眾多感動人心、價格厚道的消費電子產品，「我們願意繼續與全球合作夥伴共同努力，讓全世界每個人都能享受科技帶來的美好生活。」