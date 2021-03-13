　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

小米抗告獲初步勝利！美國防部禁令暫停執行

▲▼北京小米總部。（圖／CFP）

▲小米總部。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸手機大廠小米先前被美國國防部以國家安全為由列入限制黑名單，向法院提出了抗告。根據最新判決結果，美國法院認為，國防部的禁令「武斷又反覆無常」，剝奪了小米的正當程序權利，暫時停止了該項禁令的執行。

根據《彭博》報導，美國地方法院法官Rudolph Contrera表示，該項禁令「武斷又反覆無常」，剝奪了小米的正當程序權利。

Rudolph Contrera指出，隨著訴訟的進行，禁令可能被完全撤銷，因此暫時停止了禁令的執行，避免小米受到「無法彌補的損害」。

▼小米創辦人雷軍。（圖／CFP）

▲▼ 小米創始人、董事長兼CEO雷軍。（圖／CFP）

美東時間12日，美國法院已正式禁止將小米認定為中國涉軍企業，並停止了相關限制，也解除了美國投資者購買及持有小米股票的限制，取消了強制出售小米股票的要求。

小米隨後也發布聲明，強調小米是一家獨立經營管理的上市公司，股權分散、股票公開交易，「我們生產的電子產品都是面向普通消費者的。」

小米指出，將小米列入中國涉軍企業名單是一個武斷而隨意的決定，法官也對此表示了認同，「我們會繼續請求法院最終判決該政令對小米無效。」

小米還提到，小米是一家年輕、充滿活力的科技公司，多年來為全世界消費者提供了智能手機、智能電視等眾多感動人心、價格厚道的消費電子產品，「我們願意繼續與全球合作夥伴共同努力，讓全世界每個人都能享受科技帶來的美好生活。」

ET快訊
佛洛伊德遭警壓頸致死　家屬獲7.6億元和解
館長遭員工集體惡整！變臉說重話　妻突現身他差點哭了
小夫妻同時得肝癌！狂磕「這種水果」釀病　醫曝3食物毀身體
婚禮小三女主持「求饒對話」曝光！　二度強調：我從沒想要越界

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「不交罰款就扒你家墳」　陸村支書魚肉鄉民遭判2年徒刑

「禽獸王朝」6皇帝一個比一個變態！愛看美人群交　砍下頭顱抱懷中

小米抗告獲初步勝利！美國防部禁令暫停執行

員工編號：3782　螞蟻集團CEO胡曉明辭職投入社會公益

福建開大門！　開放台資可以申請註冊為大陸企業

指控威脅國安　美國列「華為、中興等5公司」入黑名單

「要求愛國不是高要求」　林鄭月娥：香港享有的自由從未消失

老人被大貨車撞倒！變「人肉地毯」遭3車輾過慘死　恐怖畫面曝

色誘陪睡「9名高官」！20歲勾魂女警淫亂官場　性敲詐千萬入獄

夫妻感情不和！29歲媽想不開　帶「1兒1女」24F跳下當場亡

林俊傑曝光「4億豪宅」超大客廳！　王嘉爾嚇傻：去你家會迷路吧ＸＤ

謝忻「蹣跚地爬回來」大方提阿翔　曝愷樂近況：她是平靜的

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

KID當攝影師超爽：沒接過這麼開心的工作　「前前男友的責任」祝福許維恩

張柏芝「忘詞+跳不好」害團隊成最低分　她非常自責...楊丞琳嚴厲「確實拖後腿！」

扯！新北女貪圖方便騎車上騎樓 6歲童想跑進商店...當場被撞飛

男友顧打手遊她拿雷射筆「瞄蛋蛋」　下秒橘貓神準飛撲...網笑：好痛！

刺青爸沉迷手遊！被兒拔毛嚇歪 下秒罵：XX娘...遭「巴臉教訓XD」

快遲到！客運司機趕載學生亂蛇行　走右轉引道急左切衝路肩超危險

黃子佼放閃孟耿如：愛要讓全世界知道　侯佩岑媽很認同「你跟我理念一樣」

「不交罰款就扒你家墳」　陸村支書魚肉鄉民遭判2年徒刑

「禽獸王朝」6皇帝一個比一個變態！愛看美人群交　砍下頭顱抱懷中

小米抗告獲初步勝利！美國防部禁令暫停執行

員工編號：3782　螞蟻集團CEO胡曉明辭職投入社會公益

福建開大門！　開放台資可以申請註冊為大陸企業

指控威脅國安　美國列「華為、中興等5公司」入黑名單

「要求愛國不是高要求」　林鄭月娥：香港享有的自由從未消失

老人被大貨車撞倒！變「人肉地毯」遭3車輾過慘死　恐怖畫面曝

色誘陪睡「9名高官」！20歲勾魂女警淫亂官場　性敲詐千萬入獄

夫妻感情不和！29歲媽想不開　帶「1兒1女」24F跳下當場亡

王定宇、顏若芳事件掀內鬥陰謀論　綠高層拆彈「冷處理燒不起來」

韓女星否認霸凌：踹共啊！發文者2天就道歉「我記錯了」…網：爽快

Honda全新喜美Civic捨棄1.0升渦輪？新車申報資料透露新資訊

罷免吳思瑤連署達一階門檻　瑤滾總部定調「先刪Q、再瑤滾」

佛洛伊德家屬「7.6億台幣」和解！白人警壓頸致死　最高判刑65年

連6女控紐約州長性騷擾！　「民主黨也不挺」參院領袖籲下台

26歲憨弟彩券行下注輸光倒欠9萬5　姊男友撂7人上門理論變互告

網友最愛10大夯卡出爐！　最高回饋10%

有人揪抽「社交煙」沒事吧？醫曝「健康破壞程度」：跟老煙槍沒兩樣

梨形身材必學！8款居家下半身伸展運動　拉長腿部肌肉還能瘦屁股

女消防員辦公室幫分隊長「滅火」　替代役偷拍羞恥片求愛「我也要」

大陸熱門新聞

老婆從沒有月經！一查竟是男性　尪陷絕望

29歲媽帶「1兒1女」跳樓當場亡

勾魂女警陪睡9名高官！　性敲詐千萬元入獄

相親失敗50次！女子返家見爸爸「死亡凝視」

老人遭3車輾過慘死　恐怖畫面曝

S碼才是辣！網美湧UNIQLO試童裝

父子實驗「成功」　傻眼燒了2000坪草地

禽獸王朝6帝超變態　愛看美人群交

年薪千萬工程師想入贅！開條件「幫他事業」

誰能推翻武則天？國師：5隻猴子

媽只上半天班就職辭　怕到不敢回家

獨／直擊微熱山丘上海門市 「鳳梨酥滯銷事件」真相曝光

他爬陽台偷窺空姐鄰居洗澡！遭對方一腳踢下樓

5歲女兒吵鬧影響趕火車　虎媽竟「怒塞進行李箱」拖著走

更多熱門

相關新聞

小米11確認3月18日登台

小米11確認3月18日登台

全球第一家採用高通 Snapdragon 888 的小米 11 真的有台灣上市情報了！根據稍早官方公佈，小米 11 年度 5G 旗艦機將於 3 月 18 日舉辦的小米 11 新品上市發表會當中亮相，不過邀請函當中並未提及將於 3 月 10 日發表的小米 10S 的相關訊息。

陸方堅持「鳳梨禁令」符合法規　農委會盼溝通

陸方堅持「鳳梨禁令」符合法規　農委會盼溝通

Google今年準備推出折疊螢幕手機

Google今年準備推出折疊螢幕手機

小米手環日期嗆人「醜」　官方回應了

小米手環日期嗆人「醜」　官方回應了

小米爆「造車」突逆轉！官方回應

小米爆「造車」突逆轉！官方回應

關鍵字：

小米黑名單禁令

讀者迴響

熱門新聞

手機有安裝「這10款App」快刪　恐盜你銀行帳號

楊丞琳說張柏芝「拖後腿」　網讚爆：情商高

捷運站前出現武裝部隊　陸軍：戰術行軍

外送員國考通過！網一看狂勸：會後悔

婚禮女主持搶人夫！　美妝師：謝謝我花6年時間

福原愛「奧運球拍」送給婆婆！

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

林月雲瞞侯佩岑私下見女婿！「說我愛你」6親密互動曝

快訊／罔腰道歉了！300字改口揭假孕真相

保全爸一天只吃一餐　遭2子女丟包8年

快訊／震驚英國！「莎拉失蹤」遺體找到了　

罔腰跨坐男友按摩　網狂盯腹部「凸肚大消風」

黑狗受傷「自己進獸醫院求救」

狂中21張發票被約談！男子討拍遭轟

吳宗憲穿小鬼品牌衣！合體連千毅直播

更多

最夯影音

更多
林俊傑曝光「4億豪宅」超大客廳！　王嘉爾嚇傻：去你家會迷路吧ＸＤ

林俊傑曝光「4億豪宅」超大客廳！　王嘉爾嚇傻：去你家會迷路吧ＸＤ
謝忻「蹣跚地爬回來」大方提阿翔　曝愷樂近況：她是平靜的

謝忻「蹣跚地爬回來」大方提阿翔　曝愷樂近況：她是平靜的

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

KID當攝影師超爽：沒接過這麼開心的工作　「前前男友的責任」祝福許維恩

KID當攝影師超爽：沒接過這麼開心的工作　「前前男友的責任」祝福許維恩

張柏芝「忘詞+跳不好」害團隊成最低分　她非常自責...楊丞琳嚴厲「確實拖後腿！」

張柏芝「忘詞+跳不好」害團隊成最低分　她非常自責...楊丞琳嚴厲「確實拖後腿！」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面