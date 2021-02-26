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Google、小米、OPPO　今年都準備推出新一代折疊螢幕手機

特約記者洪聖壹／綜合報導

華為最新 5G 折疊手機 Mate X2 發表以來話題不斷，並在中國大陸市場受到相當大的迴響，一支價值近台幣 5 萬元的手機，被吵到台幣 20 多萬元，足以顯現消費市場對於折疊手機的熱衷，而現在韓國媒體爆料，Google、OPPO、小米公司都打算在今年推出折疊手機，採用的都是三星Display的解決方案。

在折疊螢幕手機當中，三星電子旗下 Galaxy Z Flip 將折疊面板向內凹，讓一支貝殼機能夠像書一樣向外翻折出來，變身成一款 6.7 吋的全平面手機，半開闔狀態還能夠拿來自拍，成為相當年輕風格取向的現代貝殼機。

定位在旗艦手機的 Galaxy Z Fold 2 持續使用面板向內凹的解決方案，同樣讓消費者像翻書一樣，讓一款 6.2 吋的手機變身成 7.6 吋的平板，特殊面板塗層搭配特殊鉸鏈設計解決上一代折疊螢幕過程中可能發生面板碎裂的問題，同時擴大螢幕視野，與 Z Flip 一起為旗艦折疊產品做了最好的示範。

至於華為才剛推出的二代折疊機 Mate X2，一改上一代面板外露的方案，改為向三星 Z Fold 2 解決方案靠攏，合起來可以透過外部面板形成一款 6.45 吋的手機，打開就變成一款 8 吋的平板，加上自家的鴻蒙系統，在中國大陸受到相當大的關注，僅官網預購就逼近 300 萬部，空機價格人民幣 17,999 元起的一支手機，黑市更炒到人民幣 5 萬元，除了愛國心態，也足以顯現消費市場對折疊螢幕的需求。

最新消息指出，Google 今年的折疊螢幕手機將會配備一片尺寸約為 7.6 吋的 OLED 面板，估計大小跟 Galaxy Fold 2 差不多，而根據更早的消息透露，這款可以折疊的 Pixel 手機代號應該就叫做 "Passport" （護照），相關專利文件也表明新款折疊 Pixel 手機，會使用特殊鉸鏈讓手機像書本一樣翻折開來，依照往年 Pixel 手機推出的時間，該款產品應該會在年底上市。

至於小米方面，從去年自己曝光的折疊概念機（測水溫）影片，相信該集團已經很明確會投入折疊螢幕手機開發。在去年年底，專門研究手機面板的機構 DSCC 執行長 Ross Young，就在個人 Twitter 當起爆料者。透露小米 2021 年會推出 3 款折疊螢幕手機，這三支手機將有類似小米概念機形式的面板向外折、以及類似三星Galaxy Z Fold 2 的面板向內凹、以及類似 Galaxy Z Flip 的貝殼機款式。

不過這次 The Elec 的報告只透露一個訊息，就是小米公司將會從原本面板向外翻折的概念機解決方案轉為向內凹，不過螢幕似乎比現有三星Galaxy Z Fold 2 更大一些、跟剛發表的華為 Mate X2 差不多，因為報告當中說明的是，他們將生產一款展開是 8.03 吋的旗艦級產品，而它的外螢幕尺寸為 6.38 吋。

至於 OPPO 公司方面，去年傳出該公司與三星、京東方和 Visionox 合作開發可折疊手機面板，並且實際展示出多款折疊螢幕的手機解決方案，其中還包括一款升降螢幕的手機，不過今年很可能量產的是採用三星Galaxy Z Flip 的解決方案。根據 The Elec 的描述，OPPO 採購的面板展開之後尺寸為 7.7 吋，外面螢幕大概介於 1.5 吋到 2 吋之間，是一支比 Galaxy Z Flip 還大一點的貝殼式折疊螢幕手機。

雖然在蘋果公司方面，目前仍未有可信消息傳出該公司今年會推出螢幕可以折疊的 iPhone，不過從目前看來，除了 5G、物聯網，手機透過折疊的形式，化身成為平板或者是電腦來提升行動機能，這個想法，將在晶片大戰之後，讓可折疊面板再次成為今年的討論焦點。

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