小米手環「1錯字」超嗆！網實測狂+1：真的是醜耶...官方回應了

▲手環上竟顯示「辛醜年」。（圖／翻攝自Facebook／爆系知識家）

記者曾筠淇／綜合報導

「小米手環5」除了具備多種功能，價格也相當實惠，因此不少人都有購買。一名男網友發文表示，他日前戴上手環後發現，辛丑年的丑竟被寫成「醜」字，讓他覺得「很受傷」，不知道是不是也有人遇到一樣的問題。貼文曝光後，立刻引發熱議，有網友就回應，「哈哈！真的耶」、「多醜」。對此，小米的客服人員也解釋，此應為「簡體轉繁體」所造成的Bug。

這名男網友在臉書社團「爆系知識家」上發文表示，「想請問也有朋友是顯示辛『醜』年嗎？」他日前拿起小米手環5一看，發現上頭的日期竟顯示為「辛醜年正月十二」，害得他覺得有些受傷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，網友紛紛留言回應，「還真的是醜耶！一直以來都沒注意」、「你不孤單，因為我也是」、「國文老師氣噗噗」、「對不起，我不小心笑出來了」、「醜一」、「辛醜年，心醜年」、「真的欸」、「應該是繁體簡體轉換問題吧」、「真的耶！我的也是，不說還真沒注意」、「又辛苦又醜的一年」。

▲小米手環5出現Bug。（圖／記者曾筠淇攝）

《ETtoday新聞雲》記者稍早實測後，發現這款小米手環5的農曆日期確實出現「辛醜年」錯別字的問題。小米客服人員經採訪後回應，如用戶購買的是台灣版本，「台灣手環這邊是以繁體顯示來做的」，因為簡體字、繁體字的轉換問題，所以才會出現丑字變成醜字的狀況。

另外，客服人員也提到，因為小米之前確實也曾接到用戶反映，所以已經做過優化，如果消費者手上的手環更新後還有這樣的情況，可以再次向小米反映，不過目前「只能先反饋記錄，之後會再升級優化」，至於具體時間則尚無法確定。