　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

改裝車闖露營區開電音趴！　他見滿地垃圾嚇：以為到難民營

▲▼南投,露營,開趴,電音,嗆聲,親子露營。（圖／翻攝自爆料公社）

▲一行人到南投知名露營區大開電音趴，留下滿地垃圾。（圖／翻攝自爆料公社）

記者陳怡靜／綜合報導

是露營還是來到難民營？一名網友控訴，7日到南投國姓知名親子露營區，沒想到竟遇到一行約20人，開著5、6輛改裝名車，包下小木屋後大開電音趴，震耳欲聾的音樂加上叫囂的噪音讓原PO徹夜難眠，就連營主出面勸阻也無效。對方竟嗆聲，「我們特地從北部下來，一人付1千清潔費讓我們繼續high」，最後留下滿地的食物和垃圾，讓他氣得怒轟，「以為花錢就大爺？」

一名男網友在《爆料公社二社》PO文控訴，7日來到南投國姓知名觀光農場露營，最初就是看上這裡的清幽環境才決定到此，沒想到卻是崩潰的開始。原PO表示，到了晚間8點多，「5、6台改過的百萬名車衝上來，震耳的排氣管聲響徹整個山頭。」這一行約15至20人包下小木屋和函館屋，在未預訂的情況下，擅自在小木屋前圍出一塊草地後，開始烤肉、喝酒大放電音開趴，「自帶音響播放超難聽的電音，整個營區都聽得到。」

▲▼南投,露營,開趴,電音,嗆聲,親子露營。（圖／翻攝自爆料公社）

▲一行人擅自圍出一個空間，直接在公共區引酒作樂。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO向營主反映後，大約9點半營主到場關切，要求他們10點必須關掉音樂，怎料其中一名帶頭男子竟嗆聲，「我們特地從北部下來，不然跟你談條件，我們一人付$1000清潔費讓我們繼續high。」營主仍堅持他們10點一定要關音樂離開。

原PO說，10點後雖然音樂有變小聲，怎料他們竟喝開反倒開始叫囂，一路吵到半夜12點營主再度來規勸，一行人先是假裝配合，之後又把音樂開大聲，吵得原PO根本無法入睡，無奈地說，「我們只能自認倒楣，耳塞戴一戴試著入睡。」

可怕的事情還在後頭，隔天一早原PO起床時，被眼前宛如「難民營」的景象嚇傻，「食物、啤酒罐、菸蒂、檳榔渣滿地！」到了退房時間，也不見對方有清潔，一群人鬧哄哄地直接走人。營主事後也向原PO大吐苦水，表示當晚來規勸數次，但他們卻說營主太掃興，甚至作勢要打人。

▲▼南投,露營,開趴,電音,嗆聲,親子露營。（圖／翻攝自爆料公社）

▲原PO表示，這一群人不但沒善後，時間一到就直接離開。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO聽完後氣得怒轟，「還好疫情期間這群人無法出國亂，不然實在太丟臉，基本尊重都不會，活在自己世界，以為花錢就大爺？」網友們也看不下去，紛紛留言痛批「早該轟出去了」、「走到哪消費都當成快炒店」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。
● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

ET快訊
存股達人抱10檔「股利上看240萬」！　名單曝光
50嵐為何「穩坐飲料界龍頭？」　網1原因狂讚
家樂福「臭酸小菜變滷味」爆食安疑慮！　衛生局回應了
氣質妹捷運「脫口罩開吃」慘了！　北捷急找人...最高罰金曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園首創與軍方聯盟合作成立通基安衛家族　陳宏銘任首屆會長

台東微型傷害團體保險理賠　家屬喪葬節餘將轉贈功德會

冰花鳳梨炫風來了！　屏東13名店齊挺返鄉青農

改裝車闖露營區開電音趴！　他見滿地垃圾嚇：以為到難民營

中警交大副隊長警廣開講　宣導防禦駕駛+觀念駕駛

農糧署積極拓展外銷　80公噸甘藍出口日本

金泉獎票選落後苗栗、台中　林明溱為北港溪和東埔好湯催票

新竹熱門景點增3座停車場　提供千餘格停車位

配合下課十分鐘開側門　土庫圖書館瞬間成為學童閱覽室

林智堅偕水利署、科管局視察抗旱取水演練　節水共體時艱

神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼

台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

阿嬤嫌醜！拿針線縫補褲上大洞　孫見破褲快遭殃嚇喊：母湯安捏

2男遭槍殺枉死...兒女赴現場招魂 「連擲5次無筊」法師問一事才聖筊

先生全身截肢...太太成骨不全症　夫妻同心勇敢追愛「好想照顧他」

桃園黑幫火拚！KTV遭開22槍　養生館被砸爛...主嫌逃1天被逮

隊友練到哭！楊丞琳《姐姐2》衝上去抱　自願陪跳被拒「不要理我」她超暖心

桃園首創與軍方聯盟合作成立通基安衛家族　陳宏銘任首屆會長

台東微型傷害團體保險理賠　家屬喪葬節餘將轉贈功德會

冰花鳳梨炫風來了！　屏東13名店齊挺返鄉青農

改裝車闖露營區開電音趴！　他見滿地垃圾嚇：以為到難民營

中警交大副隊長警廣開講　宣導防禦駕駛+觀念駕駛

農糧署積極拓展外銷　80公噸甘藍出口日本

金泉獎票選落後苗栗、台中　林明溱為北港溪和東埔好湯催票

新竹熱門景點增3座停車場　提供千餘格停車位

配合下課十分鐘開側門　土庫圖書館瞬間成為學童閱覽室

林智堅偕水利署、科管局視察抗旱取水演練　節水共體時艱

味全打線排定！劉基鴻扛四棒　洋砲赫雷拉前五棒

SBL又迎單週4日嚴峻賽程　台啤5天4戰成考驗

拜登最快12日與印澳日元首視訊　四方安全對話「首次領導人峰會」

「國安不穩定性大」　習近平：全軍要隨時做好準備

世界再大也只有你　12星座喜歡才會給你的「獨特信號」

陳柏惟145秒「蝦蝦質詢片」瘋傳　鄉民取新綽號：綠色韓國瑜

月經來痛爆…結婚後就沒事？美女醫破解「5迷思」：止痛藥每月吃！

《還珠格格》4度翻拍！改劇名加「女女情節」…網爆楊超越演小燕子

兒女下舖睡覺…宥勝羞認在露營車上「恩愛」：很刺激！

71歲老翁精力太強！　小31歲人妻「3年生2胎」嬌喊：不是一般老頭

悄悄進入前女友家...看她只穿內褲躺床 渣男硬上「瘋狂衝刺」：原諒一次

地方熱門新聞

德基水庫新低　水底驚見罕見枯林

嘉義知名川菜館歇業烤鴨成絕響

苗鯉魚潭庫底草原重現　水位創新低

獨／公婆反咬自導自演前空姐夫妻出面了

女吃砂鍋魚頭譙抬價！遭監視器打臉

移工淪為山老鼠

屏東市民「走13小時」訪友沒力了　警供車資助返家

連10天喝含糖飲料　阿北血糖飆高

新竹熱門景點增千格停車場

屏東6處科技執法第1天開70張罰單

重機騎士綠燈用力催！下秒女友慘摔

「奶爸」越來越多　男廁增設育嬰台？

大冠鷲落難枋山海域　海巡會同漁友救援

迷你空氣淨化器　隨時享受好空氣

更多熱門

相關新聞

不倫戀1句話釀殺機！人夫5刀刺死女友

不倫戀1句話釀殺機！人夫5刀刺死女友

南投縣埔里鎮一間越南商店今（8日）上午9時許發生命案，57歲黃姓男子因不滿其44歲越籍阮姓女友提分手，雙方爆發口角後，他便持水果刀連捅5刀，刺殺對方，阮女最終送醫不治，而他因畏罪還喝下農藥企圖自殺，被送醫救治，目前仍在搶救中。據悉，雙方皆是已婚之人，黃男曾借錢資助阮女開店，但近日黃男聽聞阮女要求「不離婚和她在一起就要分手」後拒絕，2人衝突加劇，釀下殺機。

剛搭好帳篷！他遭6米腐木壓趴慘死

剛搭好帳篷！他遭6米腐木壓趴慘死

「平面式消防栓」超像水溝蓋！　車主誤停白線收罰單

「平面式消防栓」超像水溝蓋！　車主誤停白線收罰單

陳吉仲親開籠野放！石虎「盛哥」齜牙臉超派

陳吉仲親開籠野放！石虎「盛哥」齜牙臉超派

大媽被讓座照酸！她理智線秒斷...開戰了

大媽被讓座照酸！她理智線秒斷...開戰了

關鍵字：

南投露營開趴電音嗆聲親子露營

讀者迴響

熱門新聞

愷樂自囚1年近況　對羅志祥有心結

劉寶傑譙侯佩岑母女：妳臉不要別人還要

即／高雄駁二特區凌晨大火　濃濃黑煙沖天

打死眼鏡蛇　基隆男遭判刑

女大生遭外國男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

「心真的好痛！」莊凌芸男友現身

風水師吃早餐突斷言：老闆，你這間店會倒

日媒爆「福原愛再也不回台灣」！

民進黨已婚立委同居「小17歲」美女發言人　一週過夜5次全直擊

網曝周星馳《功夫2》上映日　知情人士回應了

花光百萬積蓄養小三！除草工遭背叛5刀捅死她

快訊／韓演員李知恩陳屍家中！享年50歲

高中生偷看送肉粽！2天後父母崩潰了

新人拜別父母！柴犬愛意噴發撒嬌卡位

小姨子主動獻身　尪爽吃姊妹丼3年

更多

最夯影音

更多
神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼

神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼
台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面