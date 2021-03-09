改裝車闖露營區開電音趴！　他見滿地垃圾嚇：以為到難民營

▲一行人到南投知名露營區大開電音趴，留下滿地垃圾。（圖／翻攝自爆料公社）

記者陳怡靜／綜合報導

是露營還是來到難民營？一名網友控訴，7日到南投國姓知名親子露營區，沒想到竟遇到一行約20人，開著5、6輛改裝名車，包下小木屋後大開電音趴，震耳欲聾的音樂加上叫囂的噪音讓原PO徹夜難眠，就連營主出面勸阻也無效。對方竟嗆聲，「我們特地從北部下來，一人付1千清潔費讓我們繼續high」，最後留下滿地的食物和垃圾，讓他氣得怒轟，「以為花錢就大爺？」

一名男網友在《爆料公社二社》PO文控訴，7日來到南投國姓知名觀光農場露營，最初就是看上這裡的清幽環境才決定到此，沒想到卻是崩潰的開始。原PO表示，到了晚間8點多，「5、6台改過的百萬名車衝上來，震耳的排氣管聲響徹整個山頭。」這一行約15至20人包下小木屋和函館屋，在未預訂的情況下，擅自在小木屋前圍出一塊草地後，開始烤肉、喝酒大放電音開趴，「自帶音響播放超難聽的電音，整個營區都聽得到。」

▲一行人擅自圍出一個空間，直接在公共區引酒作樂。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO向營主反映後，大約9點半營主到場關切，要求他們10點必須關掉音樂，怎料其中一名帶頭男子竟嗆聲，「我們特地從北部下來，不然跟你談條件，我們一人付$1000清潔費讓我們繼續high。」營主仍堅持他們10點一定要關音樂離開。

原PO說，10點後雖然音樂有變小聲，怎料他們竟喝開反倒開始叫囂，一路吵到半夜12點營主再度來規勸，一行人先是假裝配合，之後又把音樂開大聲，吵得原PO根本無法入睡，無奈地說，「我們只能自認倒楣，耳塞戴一戴試著入睡。」

可怕的事情還在後頭，隔天一早原PO起床時，被眼前宛如「難民營」的景象嚇傻，「食物、啤酒罐、菸蒂、檳榔渣滿地！」到了退房時間，也不見對方有清潔，一群人鬧哄哄地直接走人。營主事後也向原PO大吐苦水，表示當晚來規勸數次，但他們卻說營主太掃興，甚至作勢要打人。

▲原PO表示，這一群人不但沒善後，時間一到就直接離開。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO聽完後氣得怒轟，「還好疫情期間這群人無法出國亂，不然實在太丟臉，基本尊重都不會，活在自己世界，以為花錢就大爺？」網友們也看不下去，紛紛留言痛批「早該轟出去了」、「走到哪消費都當成快炒店」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！